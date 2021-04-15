Ramazan ayında bağırsak tembelliği yaşan kişilerin bağırsak problemine çözümler "Ramazan'da bağırsak tembelliği ve sorunları neden olur, bağırsaklar nasıl çalışır" haberimizde.

Ramazan'da bağırsak tembelliği ve sorunları neden olur? Bağırsaklar nasıl çalışır?

Bağırsak tembelliği neden olur?

Lifli gıda alınmıyor ise, her gün karbonhidrat içerikli besleniliyor ise, kalın bağırsağa posa gelmez ise kalın bağırsaklarda bulunan mikroplar posalı içeriği parçalayamaz ve çoğalamaz. Bu durumda da az kaka olur ve daha az dışkılama ihtiyacı duyulur. Yeterince sıvı alınmaması durumunda emilmeyen posa yumuşamaz ve kabızlık olur. Zor doğum yapan kadınlarda leğen kemiğinin altındaki kaslarda gevşeme olur ve bu kadınlarda kabızlık ve bağırsak tembelliği daha sık görülür. Diğer bir neden ise klozetlerin yüksek olmasıdır.

Dışkılama sırasında açı düzleşir ve klozetler bu açıyı bozar ve dışkılama daha zor olur. Tuvalete oturulduğunda dizler popodan yukarıda olmalıdır. Bu nedenle yüksek klozetler, alaturka tuvaletlere göre daha çok kabızlık nedenidir. Yüksek klozetlere oturulduğunda ayağın altına yüksek bir şey koymak veya parmak uçlarında durarak dizleri yukarı kaldırmak gibi önlemler alınabilir.

Bağırsaklar nasıl çalışır?

Tembel bağırsağı önlemek için kişinin kendi alacağı önlemler vardır. Bu önlemlerden biri gelen uyaranları ertelememek tir. Eğer kişi kakası geldiğini hisseder ise gidip en kısa zamanda bunu gerçekleştirmelidir. Fakat uyaran gelmiyor ise kişi tuvalet terbiyesi alarak (belirli saatlerde mutlaka tuvalete giderek) dışkılamasını kontrol altına almalıdır. Her gün aynı saatte aynı olayı gerçekleştirerek bağırsağın bu olayı alışmasını sağlamak gerekir.

Düzenli egzersiz yapmak bağırsak hareketlerini sağlar. En azından haftada üç gün yarım saat yürümek veya egzersiz yapmak gibi yöntemler bağırsakların harekete geçmesini sağlar. Bunların dışında tembel bağırsağı önlemek için kakanın olması gereklidir. Bunun için bol lifli ve karbonhidrattan fakir beslenmek ve bol su içmek kaka oluşumunda çok ama çok önemlidir.

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