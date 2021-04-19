Oruçluyken odaklanma problemi yaşıyor ve ders çalışamıyorsanız "Ramazan'da nasıl ders çalışılır, aç iken odaklanamama ve ders çalışamama durumlarında neler yapılmalı" haberimize göz atın.

Günün hangi saatlerinde dikkat gerektiren işler yapmalıyız? En verimli saatler hangileridir?

Oruçluyken verimli çalışmanın en önemli şartı; sahura kalkılmasıdır. İş yerinde çalışmak için en verimli saatler saat 10.00-16.00 arasıdır. Bu saatten sonra kan şekerinde düşmeler, uzun saatler susuz kalmanın etkisiyle halsizlik, dikkatsizlik, aşırı sinirlilik, tansiyon düşmesi gibi sorunlar yaşanabilir. Gün içinde kişinin sağlık durumuna göre değişen durumlar olabilir. Sahura kalkıldığı halde saat 12.00-14.00 arasında da bu durumlar görülebilir. Bu tamamen doğru beslenip beslenmediğiniz ve bol su içip içmediğinizle ilgilidir.