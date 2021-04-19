Ramazan ayında nasıl ders çalışılır? Açken odaklanamama ve ders çalışamama durumlarında neler yapılmalı?
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruçluyken günlük rutinimizi değiştirmeden ders çalışma yöntemleri arıyoruz. Açlığın verdiği odaklanma problemi de ders çalışma verimini düşürebiliyor. Peki Ramazan ayında nasıl ders çalışılır? İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Koptagel İlgün, oruçluyken günün en verimli olunan saatini açıkladı.
19 Nisan 2021, Pazartesi 10:22 Son Güncelleme:
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Oruçluyken odaklanma problemi yaşıyor ve ders çalışamıyorsanız "Ramazan'da nasıl ders çalışılır, aç iken odaklanamama ve ders çalışamama durumlarında neler yapılmalı" haberimize göz atın.
Günün hangi saatlerinde dikkat gerektiren işler yapmalıyız? En verimli saatler hangileridir?
Oruçluyken verimli çalışmanın en önemli şartı; sahura kalkılmasıdır. İş yerinde çalışmak için en verimli saatler saat 10.00-16.00 arasıdır. Bu saatten sonra kan şekerinde düşmeler, uzun saatler susuz kalmanın etkisiyle halsizlik, dikkatsizlik, aşırı sinirlilik, tansiyon düşmesi gibi sorunlar yaşanabilir. Gün içinde kişinin sağlık durumuna göre değişen durumlar olabilir. Sahura kalkıldığı halde saat 12.00-14.00 arasında da bu durumlar görülebilir. Bu tamamen doğru beslenip beslenmediğiniz ve bol su içip içmediğinizle ilgilidir.