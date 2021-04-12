Nuh suresinde, Nuh (as)’ın kendi milletini uyarmak için Allah tarafından emir aldığı, bütün uyarmalara karşılık olarak milletinin doğru yola gitmediği anlatılır. Bu neden ile Nuh peygamberin kendisini, anne ve babasını, evine gelen inanmış olan kimselerin bağışlanması için dua etmesini anlatır. Önemli öğütler barındıran ve insanların doğru yolu bulması için önemli olan bu öğütleri dinlemeleri gerektiği bu sureden anlaşılır. Faziletli olan bir suredir.

RAMAZAN AYINDA NUH SURESİ OKUNMASININ FAZİLETİ

Nuh suresinin okunuşu Müminlerin kurtuluş yollarından biridir. Ramazan ayı da müminler için bir kurtuluş zamanıdır. Ramazan ayında Nuh suresinin okunması daha fazla faziletlidir. Allah Mümin olan kimseyi Ramazan ayında okuduğu Nuh suresi ve samimi olarak etmiş olduğu dualar ile bağışlar. Allah Ramazan ayında Nuh suresini okuyan kişiye kurtuluş verir ve günahlarını bağışlar. Nuh suresinin devamlı olarak okunması, anlamının bilinmesi ve anlamının farkında olarak bilinçli şekilde okunması kişiye tahmin edemeyeceği kadar çok şey kazandıracaktır.

NUH SURESİNİN OKUNMASININ YARARLARI

Resulallah (sav) şöyle buyurmuştur: “kim Allah’tan sevabını umarak, Nuh suresini okur ise, o kişi Nuh (as)’ın etmiş olduğu duaya nail olan müminlerden olur.”

Yine Resulallah (sav): Müminlerin kurtuluşunun üç şeyle olduğunu söylemiştir bunlar; İshak (as)’ın duası, Nuh (as)’ın duası ve Muhammed (sav)’in şefaatidir.

Nuh suresi zulüm gören, sıkıntı çeken, korkan kişilerin okuması gereken surelerden biridir. Devamlı olarak bu niyetler ile okunduğunda ve anlamı tefekkür edildiğinde Allah’ın izni ile o kişiler sıkıntılarından emin olur.

Hangi amaç ile okunur ise Allah’ın izni ile kişi o amacına ulaşır.

Nuh suresi içinde yer alan Nuh (as)’ın duasını okumayı adet edinen kimse Allah2ın izni ile kurtuluşa eren kişilerden olur.

NUH SURESİ NE ZAMAN OKUNUR?

Kuran’da bulunan hiçbir surenin özel okunma zamanları, sadece belirtilen herhangi bir zaman diliminde okunmalarını gerektirecek bir zaman yoktur. Hiçbir şekilde zaman kısıtlaması yapılmamıştır. Uygun olan her an Nuh suresi ve tüm sureler okunabilir. Bunun beraber bazen surelerin içerdiği anlam sebebi ile Allah’ın kullarının daha özel hale gelmiş sorunları, istekleri olduğu zamanda okunabilir.

Nuh suresi içinde kişinin zulüm gördüğü, birilerinden kaçmak istediği, kötü hissettiği, psikolojik ya da fiziksel olarak kendisine sıkıntı veren şeylerden kurtulmak istediği zaman okunmak için uygun zamandır. Aynı zamanda Cuma günleri, Ramazan ayı içinde, gece vakitleri gibi özel ve mübarek olan zamanlarda da okunması daha hayırlı olur.

NUH SURESİ NEREDE OKUNUR?

Nuh suresi banyo, tuvalet gibi necis yerler dışında her yerde okunabilir. Yolda yürürken, dışarıda bir ağaç altında otururken, ev içinde herhangi bir yerde, mescitte, camide ve buna benzer her yerde okunabilir. Allah kullarını bu konuda sınırlandırmamıştır.

NUH SURESİ NEDEN OKUNUR?

Nuh suresi bir zulüm, sıkıntı, psikolojik ya da fiziksel şiddet görüldüğünde okunabilen ve Allah’ın izni ile kişinin bu sorunlarından kurtulmasına vesile olan bir suredir. Nuh suresi kişinin imanını tazelemesi için, Allah’ın ve peygamberinin çağrılarına uymayan insan topluluklarının sonlarının ne olduğunu görerek ibret almak için okunur. Doğru yoldan sapmış gibi ya da Allah’ın biz kullarından istediği şeyleri unutmuş gibi olduğunda her Mümin Nuh suresini okuyarak kendine bunları hatırlatır.