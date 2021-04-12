Ramazan Bayramı, bir önceki ayın ardından Müslümanların Tanrı'ya şükranlarını göstermek için arkadaşlarını ve ailelerini bir araya getirdiği bir kutlama zamanı olarak kabul edilir. Bayram, Müslümanların sahip olduklarına şükretmeleri ve daha az şanslı olanlarla paylaşmaları için büyük bir hatırlatma görevi görmektedir. Amaç yalnızca bayramı kutlamak değil, aynı zamanda muhtaç olana yardım eli uzatmak, sevdiklerimizle vakit geçirmek ve küslerin barışıp yeniden huzurun yakalanması anlamlarına da gelir.

Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler, Ramazan Bayramı'nı kutlamak için büyük etkinlikler düzenlerler. Havai fişek gösterileri günleri, insanlar birlikte kaliteli zaman geçirme fırsatı yakaladıklarından Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'da özellikle popülerdir. Çocuklar para çantalarında bayram hediyeleri alırlar. İnsanlar sevdikleri ve aileleri ile hatta yabancılar arasında kurabiye, şeker ve hurma gibi tatlı ikramlar sunarlar.

Ramazan Bayramı Ayın Kaçında?

Ramazan Bayramı'na artık sayılı günler kaldı. Dünya üzerinde yaşayan Müslümanlar, İslam'ın beş şartından biri olan oruç ibadetini bu ay içerisinde gerçekleştirecektir. Ayrıca diyanet işleri bu ay fitre miktarını 28 TL olarak belirlemiştir. Herhangi bir nedenden dolayı oruç ibadetini tamamlayamayacak olan kişiler, maddi durumları iyiyse maddi durumu kötü olan kimselere fitre vereceklerdir.

Bu sene Ramazan ayının başlangıcı 13. Nisan Salı günüdür. Yani oruç tutmaya başlama zamanı Nisan'ın 13'ünde başlayacak. 12 Mayıs Çarşamba günü ise sona erecektir. 12 Mayıs günü ise aynı zamanda arefe günü olacaktır. Doğal olarak 13 Mayıs – 14 Mayıs ve 15 Mayıs günleri tüm Müslüman aleminde Ramazan Bayramı olarak kutlanacaktır. Ramazan Bayramı’nın süresi 3 gündür. 3 gün boyunca Müslümanlar tarafından kutlanır.

2021 Ramazan Bayramı Hangi Güne ve Tarihe Denk Geliyor?

Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin tamamını ay takvimine göre indirilmiştir. İslam'ın beş şartı hicri takvim esasına göre belirlenmiştir. Dünya'nın Güneş çevresindeki bir dönüşüne şemsi yılı yani güneş yılı denmektedir. Bu süre ise 365 gün ve 6 saattir. Şemsi yılı yani güneş yılının takvimi Miladi takvimdir. Ay ise Dünya çevresinde bir turu, 29.5 günde tamamlamaktadır. Böylece 354 gün eder. Yani Hicri takvim, Miladi takvimden 10,5 - 11 gün kısadır. Aylar ya 29 gün ya da 30 gün çekmektedir. Bu yüzden de her yıl Ramazan ayı 10 gün öncesinden başlamaktadır.

Bu değişim 33 yılda bir aynı döneme gelmektedir. Yani 1986 yılında 9 Haziran tarihinde başlayan Ramazan ayı 33 yıl sonra yeniden 9 Haziran tarihinde başlamaktadır. Ramazan ayı Hicri takvim esasına dayanır, fakat bizler Miladi takvim kullanmaktayız. Bu sene 13 Nisan’da başlayacak olan Ramazan ayı, 33 yıl sonra da yine 13 Nisan gününe denk gelecektir. Orucun her yıl 10 gün önce gelmesi yine bu takvimlerin farklılığına dayanmaktadır.

Ramazan ayının 2021 yılındaki başlangıcı;

13. Nisan. 2021 Salı günüdür. 13 Nisan ve 12 Mayıs arasında oruç tutulacaktır.

Ramazan ayının 2021 yılındaki son günü;

12. Mayıs. 2021 Çarşamba günüdür. Ayrıca bu gün arefe günü olacaktır.

2021 Ramazan Bayramı;

Bayramın 1. Günü: 13. Mayıs. 2021 Perşembe

Bayramın 2. Günü: 14. Mayıs. 2021 Cuma

Bayramın 3. Günü: 15. Mayıs. 2021 Cumartesi’dir.

Ayrıca 16 Mayıs günü Pazar gününe denk geleceğinden dolayı 4 gün tatil olacaktır. Fakat arefe gününün tatil olup olmayacağı henüz belli değildir.