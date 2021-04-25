Ramazan Bayramı ile ilgili son dakika haberi! 5 gün yasak…

Tüm Türkiye’de gözler Ramazan bayramına ve alınacak yeni tedbirlere çevrilmeye başladı. 14 Nisan'da başlayan kısmi kapanma uygulamasının süresi yeni haftada bitiyor. Pazartesi günü gözler Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde olacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, pazartesi günü Beştepe'de toplanacak. Kabine'nin 3 yeni ismi ilk kez toplantıya katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantının öncelikli gündemi yine koronavirüs ile mücadele olacak.

CNN TÜRK muhabiri Serhat Dal şu ifadelere yer verdi;

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak ve Kabine revizyonu sonrası yapılacak ilk toplantının ana gündem maddesi koronavirüsle mücadele olacak.

Ramazan ayının ilk 2 haftasına yönelik kısmi kapanma kararının ardından 2 haftalık süre doluyor ve kısmi kapanmanın genişletilip genişletilmeyeceği de yarınki kritik toplantıda karar verilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nda alınan kararlar, salgındaki son durum, vaka sayıları ve hastanelerdeki yoğunlarındaki durumlara ilişkin sunum yapacak. Son verileri paylaşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir önceki Kabine'de vaka sayısında düşüş olmadığı takdirde daha sert tedbirlerin alınabileceği sinyalini vermişti. Toplantıda kısmi kapanma tedbirinin Ramazan ayı sonuna kadar devam etmesi yönünde karar alınması bekleniyor. Ancak daha geniş bir kapanma konusunda turizmciler başta olmak üzere taleplerde bulunuyor. Bu talepler de değerlendirilecek Kabine toplantısında.

EK ÖNLEMLER ALINACAK MI?

Detaylı değerlendirmeler yapılacak.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA KISITLAMA GELECEK Mİ?

Çarşamba günü başlayacak olan Ramazan Bayramı arefesini de içine alan Perşembe, Cuma, Cumartesi gününe denk gelen Ramazan Bayramı'ndaysa hareketliliğin en aza indirilmesi için Türkiye genelinde bir sokağa çıkma kısıtlaması kararı verilmesi bekleniyor. Bu çerçevede 5 günlük bir kısıtlamada Kabine toplantısında gündemde olacak ve toplantının ardından alınacak kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak.