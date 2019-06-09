Ramazan Bayramı tatilinde kaza bilançosu: 101 ölü, 731 yaralı

Bayram tatili için 31 Mayıs Cuma günü mesai bitimi sonrası vatandaşlar, yurdun dört bir yanından memleketlerine ya da sahil kesimlerine gitmek için yollara çıktı. Özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde tatilciler yollarda yoğunluğa neden oldu. Jandarma ve polis trafik ekipleri, yollarda yoğunluk oluşmaması ve üzücü kazalar yaşanmaması için çeşitli önlemler aldı, uyarılar yapıldı. Ancak buna rağmen, çok sayıda ölümlü ve yaralanmalı kaza meydana geldi. Kazaların büyük bir bölümü ise sürücü hatalarından kaynaklandı. 31 Mayıs Cuma günü saat 18.00'den, bugün saat 17.00'yea kadar 221 kaza oldu. Bu kazalarda toplam 101 kişi öldü, 731 kişi de yaralandı.

6 SAATTE 10 ÖLÜ

Cuma günü saat 18.00'den gece yarısına kadar ki 6 saatlik zaman diliminde, 7 kaza meydana geldi. Van, Balıkesir, İzmir, Kayseri, Konya, Kırıkkale ve Elazığ'da meydana gelen 7 ayrı kazada, 10 kişi öldü, 31 kişi de yaralandı.