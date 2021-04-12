Ramazan Orucu Niyeti Nasıl Yapılır?

Oruç tutmadan önce niyet edilmesi gerekmektedir. Niyet edilmeden tutulan oruç sahih olarak kabul edilmez. Her ne kadar kalpten edilen niyet yeterli olsa da bu niyetin dille de söylenmesi en doğrusudur. Bunun yanında kişilerin oruç tutmak amacı ile sahura kalkmaları da niyet olarak kabul edilmektedir.

Ramazan ayında tutulan oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batmasının ardından ertesi gün güneş doğana kadar olan süre arasıdır. Fakat imsak vaktinden sonra niyet edilmesi halinde bu süreden itibaren kişilerin herhangi bir şey yemeyip içmemesi gerekmektedir. Aksi bir durumda gündüz vaktinde niyet edilmesi caiz olarak kabul edilmez.

Kişiler oruç tutarken niyet edecekleri vakit, yarın ki orucu tutmak için demeleri yeterli olacaktır. Ancak yarın ki Ramazan orucunu şeklinde belirtmek daha faziletli bir niyet etme şeklidir. Ramazan boyunca oruç tutan kişilerin oruç tuttukları her gün için ayrıca niyet etmeleri gerekmektedir.

Tutulacak olan oruç kaza, kefaret gibi adanan bir oruç ise o zaman güneşin batmasının ardından en geç imsak vaktine doğru niyet edilmesi gerekir. Bu oruçlarda niyet edilirken falanca kaza, adan ya da kefaret orucuna diye belirtmek gerekmektedir.

Şafii Mezhebinde, nafile orucun dışında kalan tüm oruçlar için kişilerin gece uyumadan niyet etmesi gerekir. Eğer kişiler imsak vaktine kadar niyet etmezse o zaman o oruç geçerliliğini olmayacaktır. Nafile oruçlarında ise güneş tepeye gelmeden önce niyet edilmesi gerekmektedir.

İslam'da oruç tutmanın şartları kişinin Müslüman olması, aklı başında ve ergenlik çağına gelmiş olması olarak belirlenmiştir. Bu şartları karşılayan kişiler oruç ibadeti için sorumlu olmaktadır. Bu nedenle bir kişinin Ramazan ayında oruç tutması için Müslüman ve aklı yerinde olması gerekmektedir.

Bazı özel durumlarda kişilerin oruç tutması zorunlu değildir. Ergenlik çağına gelmemiş çocuklar ibadetten yükümlü olmasalar da ısındırmak için namaz kılma ya da oruç tutmaya teşvik edilmelerinde herhangi bir sorun yoktur.

Sahurda Oruç İçin Nasıl Niyet Getirilir?

Sahur yemeği, oruç tutacak olan kişilerin imsakdan önce gece vakti yedikleri yemektir. Hz. Muhammed (SAV) oruçtan önce sahura kalkardı ve bunu tüm Müslümanlara da tavsiye etmiştir.

Peygamber Efendimiz (SAV) sahur vakti yenen yemeğin bereketli olduğunu söylemektedir. Alimlere göre ise Sahura kalkmak Müslümanlara oruç boyunca dayanma gücü vermektedir. Bu nedenle sahurun ihmal edilmemesi gerekir.

Sahur vakti oruç tutacak kişilerin az da olsa bir şeyler yiyip içmesi gerekmektedir. Peygamber Efendimiz (SAV) sahura kalkan kişilere Allah (CC) ve meleklerinin salavat getirdiğini dile getirmiştir. Sahurda Kadir Suresi okunabilir.

Ramazan ayında oruç için niyet etmek gerekmektedir. Bu niyet akşam namazı vaktinden sonra başlamaktadır. Sahura kalkan kişilerin kalktıkları anda niyet etmesi gerekmektedir. Ancak kişi dille niyet etmeyi unutursa sahura kalkması da niyet olarak sayılmaktadır.

Sahura kalkmadan niyet eden bir kimse Sahura kalkamasa da aklı başındaysa niyeti kabul edilir. Niyet etmeyi unutan kişilerin orucu kabul edilir. Ancak kişinin aklına gelmesi durumunda niyet etmesi gerekmektedir.

Oruç tutmak amacı ile Müslümanların Sahura kalkması niyet olarak kabul edilmektedir. Ramazan orucu ile nafile oruçlara niyet etme süresi güneş battıktan sonra ertesi gün güneşin tepe noktasına gelmesine kadar olan süredir. İmsakdan sonra edilecek niyetin kabul edilmesi için niyet edildikten sonra kişilerin herhangi bir şey yiyip içmemesi gerekmektedir.