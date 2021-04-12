Ramazan'da İzlenebilecek Diziler

Ramazan ayı 11 ayın sultanı olarak bilinmektedir. Bu dönemde insanlar daha çok ibadete yönelir, oruç ibadetini yerine getirmeye çalışır ve nefsine hakim olmak için uğraş verir. Bu mübarek ayda sahur ve iftara kadar olan zamanlarda kişiler vakit geçirmek adına kendilerine uğraş aramaktadır.

Ramazan ayında hem ibadetlerini yerine getirebilir hem de boş zamanlarınızda dini içerikli birbirinden güzel ve anlamlı dizi ve film izleyebilirsiniz.

1. Hazreti Yusuf: Bu dizi 2009 yılında İran'da çekilmiştir. Filmde Hz. Yusuf'un doğumundan itibaren gençlik dönemine kadar olan zamanı anlatılmaktadır. Bunun yanında Hz. Yusuf'un kardeşlerinin hasedi, hapse düşmesi, Züleyha'nın kendisine aşık olması, köle olarak satılması, en sonunda Mısır'a vali olması anlatılmaktadır. Dizi toplamda 65 bölümden oluşmaktadır.

2. Serçelerin Şarkısı: Bu film bir devekuşu çiftliğinde çalışmakta olan Amir ve ailesinin etrafında gerçekleşen olayları anlatmaktadır. Amir çiftlikte çalışırken bir deve kuşu çiftlikten kaçar ve Amir bu sebepten ötürü işsiz kalır. Sonrasında işitme engelli olan kızının işitme cihazını tamir ettirmek amacı ile şehre giderek hiç ummadığı bir yerden iş bulur.

3. Hz. Ömer: Hz. Ömer (a.s) bilindiği gibi İslam tarihindeki 4 büyük halifeden bir tanesidir. Bu dizide Hz. Ömer'in adaleti ve yaşamı anlatılmaktadır. Dizi ilk kez 2012 yılının Temmuz ayında yayına girmiştir. Suriye ve Fas'ta çekilen dizi 31 bölümden oluşmaktadır.

4. Cennetin Çocukları: Zahra'nın ayakkabıları kaybolduktan sonra abisi kendi ayakkabılarını küçük kardeşi Zahra ile paylaşmaya başlar. Çünkü aileleri yeni bir ayakkabı alamayacak kadar fakirdir. Dram ve aile türünde olan bu filmde çocuklar tek bir ayakkabı ile günlerini geçirmeye çalışır.

5. Ashab-ı Kehf: Dizi 1999 yılında İran'da çekilmiştir. Bu dizide Hz. İsa'ya iman eden bir grup gencin Roma İmparatorluğu'nun zulmünden kaçıp yaklaşık 300 yıldan uzun süre bir mağarada saklanmaları konu edilmiştir. Bu gençlerin uyanmasının ardından meydana gelen olaylar dizide anlatılmaktadır. Dizi toplamda 12 bölümden oluşmaktadır.

Ramazan Ayında İzleyebileceğiniz En Güzel ve En Sevilen 2021 Dizileri