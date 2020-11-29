Yemek Uzak Doğu mutfağı: Ramen tarifi

Uzak Doğu mutfağı: Ramen tarifi

Yemek

Uzak Doğu mutfağı: Ramen tarifi

Sevilen yemek yarışmalarından birisi olan MasterChef Türkiye'de yapılan Ramen tarifi oldukça popüler oldu. Sevdiklerinize hazırlamak için Ramen tarifi arıyor ya da Ramen nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Ramen yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

29 Kasım 2020, Pazar 10:13 Son Güncelleme:
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Farklı kültürlerin yemeklerini tatmayı seviyorsanız Ramen tarifi tam size göre bir lezzet olacaktır. Sevdiklerinize hazırlamak için Ramen tarifi arıyor ya da Ramen nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Ramen yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

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Ramen tarifi

Ramen malzemeleri

  • Susam yağı
  • Susam
  • Taze zencefil
  • Sarımsak
  • Kırmızı pul biber
  • Oyster sos
  • Fish sos
  • Tavuk suyu
  • Mirin
  • Hondashi
  • İstiridye mantarı
  • Kültür mantarı
  • Kestane mantarı
  • Dark soya

Dekor için:

  • Kişniş
  • Taze soğan
  • Şiniklav
  • Soya filizi
  • Yumurta
  • Nori
  • Gossiri

Hamur için

  • 400 gram un
  • 4 yumurta

Ramen yapılışı

İlk önce hamuru yaparak başlayın. Hamur makinesine un ve yumurtaları kırınız düşük devirde 15dk yoğurunuz.

Büyük bir tencereye susam yağını alarak yüksek ateşte susamları kavurunuz zencefil sarımsak ve pul biberi ekleyiniz 30saniye kavurduktan sonra tavuk suyunu ekleyiniz ve kaynama noktasına geldikten hemen sonra geriye kalan tüm çorba malzemeleri ekleyiniz ve 25dk orta ateşte pişiriniz. Pişirmenin 24.dakikasında yaptığınız noodlelarımızı tencereye atınız.

Soya sosu, su, şeker, sarımsak ve zencefili bir pişirme sıvısı haline getiriniz ve tavuk göğüslerini bu sıvıda 5dk bir yüzü,5dk diğer yüzü olacak şekilde yüksek ateşte haşlayınız ve ocağı kapayınız. Bu sırada yumurta haşlayınız ve soyup tavukların yanına koyup, tencerenin kapağını kapayıp 30dk dinlendiriniz.(tavuk ve yumurtalar kahverengi olacak)

Tabak servisi:

Büyük bir kasenin en ortasına noodle, etrafına da diğer dekor ürünlerini sırayla koyunuz ve çorbanın suyundan ekleme yapınız.

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