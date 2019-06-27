Rampadan inerken kabusu yaşadı! Kapanla durdurdular

Erzincan- Sivas Karayolu'nun 37’nci kilometresindeki Sakaltutan Geçidi'nde Serdar Başak'ın kullandığı TIR'ın, rampa inerken freni boşaldı. Başak, kontrolün kaybolduğu aracını, vites küçülterek hızını azaltmaya çalıştı. Serdar Başak’ın ihbarı üzerine TIR’ın geçiş güzergahı üzerinde polis ekipleri önlem aldı.

KAPAN KURDULAR

Polis, TIR’ı takibe alırken bölgeye itfaiye ekibi çağırıldı. Polis, uzun süren uğraşlar sonucu TIR’ı Çağlayan kavşağında attığı kapanla durdurmayı başardı.

İTFAİYE BALATALARI SOĞUTTU

İtfaiye ekipleri ise aracın balatalarının ısınması nedeniyle olası bir yangına karşı müdahalede bulunarak soğutma çalışması yaptı.

DHA