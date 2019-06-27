Rampadan inerken kabusu yaşadı! Kapanla durdurdular
Erzincan-Sivas Karayolu'ndaki 2160 rakımlı Sakaltutan Geçidi'nden inerken freni boşalan TIR, polis ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu durdurulabildi
Erzincan- Sivas Karayolu'nun 37’nci kilometresindeki Sakaltutan Geçidi'nde Serdar Başak'ın kullandığı TIR'ın, rampa inerken freni boşaldı. Başak, kontrolün kaybolduğu aracını, vites küçülterek hızını azaltmaya çalıştı. Serdar Başak’ın ihbarı üzerine TIR’ın geçiş güzergahı üzerinde polis ekipleri önlem aldı.
KAPAN KURDULAR
Polis, TIR’ı takibe alırken bölgeye itfaiye ekibi çağırıldı. Polis, uzun süren uğraşlar sonucu TIR’ı Çağlayan kavşağında attığı kapanla durdurmayı başardı.
İTFAİYE BALATALARI SOĞUTTU
İtfaiye ekipleri ise aracın balatalarının ısınması nedeniyle olası bir yangına karşı müdahalede bulunarak soğutma çalışması yaptı.
DHA