Rap günü İstanbul’u salladı

Geçen yıl ilki gerçekleştirilen ve 200 bini aşkın müziksevere unutulmaz anlar yaşatan fizy İstanbul Müzik Haftası, bu sene de genç yeteneklere programında yer verirken, efsane isimleri de sevenleriyle buluşturmayı ihmal etmiyor. Türkiye’nin dijital müzik platformu fizy’nin ana sponsorluğunda, Atlantis Yapım ve SM Production işbirliği ile hayata geçen müzik haftası, rap müziğin en güçlü isimleriyle müzikseverlere unutamayacakları bir gün yaşattı.

Rap’e ayrılan gün; festivalin en genç isimlerinden 2000 doğumlu Baneva ile başladı. Ardından Kadıköylü rap grubu Alaturka Mavzer ve rap piyasasında kendine sağlam bir yer edinen Sansar Salvo sahneye çıktı. Ceza ile yaptıkları “Komedi v Dram” şarkısıyla son dönemin en çok dinlenen rap hitine imza atan ikili Önder Şahin & Sayedar’ın sahneye çıkmasıyla coşku arttı. 2018 yılında “Beni Görmeden Ölme” albümünü yayınlayan Kamufle de performansıyla seyirciden tam not aldı.

2018’de müzik piyasasına giriş yapan ve her ay yeni bir single yayınlamayı sürdüren Nova Norda’nın ardından rap’in güçlü kadın vokallerinden Ayben sahnedeydi. Sanatçı “Başkan” ve “Yol Ver” gibi şarkılarıyla sevenlerine keyifli anlar yaşattı.

Saatler ilerledikçe ısınan seyirci, son dönemin rap müzik denince akla gelen isimlerinden biri Anıl Piyancı’nın “Bırakman Doğru mu?” ve “KAFA10” şarkılarına eşlik etti. “Çukur” dizisiyle kitlelere ulaşan Gazapizm ise aralarında “Heyecanı Yok”, “Ölüler Dirilerden Çalacak” gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Günün merakla beklenen ismi “Denizci” ve “Suspus” şarkıları ile enerjiyi en yüksek seviyeye çıkaran Ceza oldu. Seyirciyle çok özel bir ilişki kuran sanatçı en sevilen şarkıları “Rapstar”, “Holocaust”, “Yerli Plaka” ve “Fark Var”ı seslendirerek rap gününü unutulmayacak bir performansla sonlandırdı.

Gaye Su Akyol ve Feridun Düzağaç da sahnedeydi

Önceki gün Ozbi ft. Gülce Duru ile başlayan ve şehrin çeşitli mekanlarına yayılan festivalde, Gaye Su Akyol ve Feridun Düzağaç da dün akşam farklı sahnelerdeydi. Moda Kayıkhane’de sevenleriyle buluşan Gaye Su Akyol, son albümü “İstikrarlı Hayal Hakikattir” albümünden şarkıların yanı sıra ilk albümünden de “Abbas” ve “Develerle Yaşıyorum” şarkılarıyla sevenleriyle hasret giderdi. IF Performance Hall Beşiktaş’ta ise Feridun Düzağaç sahnedeydi. 1997 yılında “Lavinya” şarkısıyla hayatımıza giren Düzağaç, “FD”, “Beni Bırakma” ve “Söz Ver” gibi şarkılarıyla sevenlerine keyifli anlar yaşattı.

Pop ve rock’ın en iyi isimleri de fizy İstanbul Müzik Haftası’nda

8 Kasım Cuma günü pop müziğin en başarılı isimleri; popun yıldız ismi Kenan Doğulu başta olmak üzere sahnede olacak. Sırasıyla; Eda Baba, Ekin Beril, Gökcan Sanlıman, Sena Şener, Kalben, Gökhan Türkmen ve maNga hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatacak.

9 Kasım Cumartesi günü ise; rock ve metal müziğin duayenleri sahnede olacak. Pilli Bebek’le başlayacak gün; Moğollar, Norm Ender, Pentagram’ın ardından Teoman ile son bulacak. Konserlerin ardından Volkswagen Arena’da DJ Nikki Wild ve Shantel; Kadıköy Sahne’de ise DJ Hakan Küfündür ve DJ Özge 90’lar Türkçe Pop Party ile festivalin kapanışını gerçekleştirecek.

Ceza, Ayben ve Anıl Piyancı ile rap sohbeti

fizy İstanbul Müzik Haftası, sadece konserleriyle değil müzik sohbetleriyle de fark yaratıyor. Bugün rap konserleri başlamadan hemen önce müzik yazarı ve psikolog Tolga Akyıldız; Ceza, Ayben ve Anıl Piyancı ile bir araya geldi. Türkiye’de rap’in konuşulduğu sohbette, rap müziğin büyük ismi Ceza, rap müziğe başladığı zamanlardan şöyle bahsetti: “Benim için rap 80’lerde başlamıştı. İlk yazdığım sözler 1993 yılında Bosna Savaşı ile ilgiliydi. O zaman hem Amerika’daki rap’i hem Türkiye’deki rap’i takip ediyordum.” Senelerdir zirvede durduğu için şanslı olduğunu söyleyen Ceza, “Kıyaslamalara ya da yarışa girmiyorum. Böyle davranıp zirvede kalan rap’çi yoktur dünyada. Kendimi Snoop Dogg gibi hissediyorum” dedi. Ayben ise, kadın rap sanatçısı olmaya dair şunları paylaştı: “Önyargılarla karşı karşıyayız. Dünyanın her yerinde rap müzikte kadın oranı erkeklere göre çok az. Fakat son dönemde Türkiye’de rap müziğin gelişimi kadınları rap’e doğru çekmeye başladı.” Anıl Piyancı ise Akyıldız’ın “Anıl Piyancı neyi farklı yapıyor?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Ben her tür müziği seven ve dinleyen bir insanım. Tabii en sevdiğim müzik rap olduğu için bu yolu seçtim, yatkınlığım da bu yönde. Diğer müziklerden de besleniyorum. Düet işini de seviyorum ve sanırım iyi prodüksiyonlar çıkardığım için de son başarılar ondan kaynaklandı.”

9 Kasım Cumartesi günü ise heavy metal müziğin duayen ismi Pentagram’la gazeteci Sinem Vural Ülkemizde Heavy Metal Müziğin Serüveni başlıklı bir sohbet gerçekleştirecek. Etkinlik 15.30’da başlayacak ve ücretsiz olarak gerçekleşecek.













fizy İstanbul Müzik Haftası Programı





8 Kasım Cuma / Volkswagen Arena





17.00 Eda Baba

17.40 Ekin Beril

18.20 Gökcan Sanlıman

19.00 Sena Şener

19.45 Kalben

20.35 Gökhan Türkmen

21.40 maNga

23.10 Kenan Doğulu





9 Kasım Cumartesi / Volkswagen Arena





17.00 Pilli Bebek

18.00 Moğollar

19.00 Norm Ender

20.30 Pentagram

23.30 Teoman

After Party: DJ Nikki Wild ve Shantel





9 Kasım Cumartesi / Kadıköy Sahne





22.30 90’lar Türkçe Pop Party DJ Hakan Küfündür ve DJ Özge