Rapçi Lil Nas X’in 'şeytani' kazancı

ABD’li rapçi Lil Nas X (21), MSCHF firması ile birlikte ‘şeytan ayakkabısı’ üretti. Lil Nas X, bu ürün için Nike firmasının Air Max 97 model ayakkabısını modifiye etti. Ancak ayakkabının tabanındaki hava bölümüne insan kanı yerleştirilmesi tepkilere yol açmıştı.

SADECE 666 ADET ÜRETİLDİ

Şeytanın İngilizce ismi olan ‘Satan’ adı verilen ayakkabılardan sadece yine şeytanın sayısı olarak kabul edilen 666 adet üretildi. 1018 dolarlık (8 bin 466 lira) ayakkabılar önceki gün internetten satışa çıktı. Ayakkabılar, 1 dakikadan kısa sürede tükendi. Lil Nas X, 60 saniyede 677 bin 988 dolar (5.6 milyon lira) kazandı.

NIKE DAVA AÇTI

Nike, izin alınmadan kendi ayakkabıları kullanıldığı gerekçesiyle, üretici firma MSCHF’e ‘telif ihlali’ davası açtı. Nike, MSCHF’nin elde ettiği gelirin kendisine verilmesini ve ayakkabıların imha edilmesini istiyor. Sosyal medyada, ayakkabılara yönelik tepkilerden Nike firması da payını almıştı.