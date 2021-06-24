Hem televizyon hem de tiyatro dünyasında hatırı sayılır bir üne Sahip olan Rasim Öztekin’in beklenmedik vefatı sanat camiasında üzüntü ile karşılanmıştı. TRT1’in fenomen dizisi Seksenler’in fragmanında Rasim Öztekin’e yer verilmesi de gözlerden kaçmadı. Peki, Rasim Öztekin ne zaman ve neden öldü? Seksenler’de Rasim Öztekin’in yerine kim oynuyor? İşte merak edilen soruların yanıtları…

RASİM ÖZTEKİN NE ZAMAN VE NEDEN ÖLDÜ?

Ferhan Şensoy’dan aldığı kavukluk geleneğini Şevket Çoruh’a teslim eden Rasim Öztekin, 8 Mart 2021 Pazartesi günü kalp kizi sebebiyle kaldırıldığı Siyami Ersek Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu.

SEKSENLER’DE RASİM ÖZTEKİN’İN YERİNE KİM OYNUYOR?

Seksenler’de Rasim Öztekin’in canlandırdığı Fehmi rolünde kimin olacağına ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor. Seksenler dizisinin 24 Haziran Perşembe günü yayınlanacak ilk bölümünün ardından Fehmi’yi kimin canlandırdığı belli olacak.

RASİM ÖZTEKİN KİMDİR?

14 Ocak 1959 tarihinde dünyaya gelen Rasim Öztekin, İstanbul'daki Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nda tamamladı.

Sahne hayatında ilk tecrübelerini İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Nöbetçi Tiyatro’da amatör çalışmalarla kazandı.

1992-1995 yılları arasında televizyonlarda şov programları yapan Rasim Öztekin, 1994 yılında Yılmaz Erdoğan ve Gani Müjde’nin yazdığı “2071’de Türkiye” adlı müzikali sahneye koyup oynadı.

Profesyonel tiyatro sanatçılığına ise Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğunda başladı. 2016 yılında Ferhan Şensoy Kel Hasan Efendi'nin kavuğunu Rasim Öztekin’e verdi. Öztekin, 20 Eylül 2020 tarihinde kavuğu Şevket Çoruh'a devretti.

Tiyatronun yanı sıra, dizi ve sinema filmlerinde de rol alan usta isim, TRT'ye program metin yazarlığı ile bir dönem Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Hayatının son yıllarında ise Youtube'da içerikler üretti.

Rasim Öztekin, oyuncu Pelin Öztekin'in babasıdır.

RASİM ÖZTEKİN’İN ALDIĞI ÖDÜLLER

1988, Altan Erbulak Ödülleri, En İyi Oyuncu

1995, İsmail Dümbüllü Ödülleri, Yılın En Başarılı Oyuncusu

2003, Afife Tiyatro Ödülleri, Komedi ve müzikal dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

2010, KALDER (Kalite Derneği) En Kaliteli Sanatçı ödülü

2010, Ayaklı Gazete "Yılın En İyi Yardımcı Erkek Oyuncusu"

2011, Yılın Nasrettin Hocası

RASİM ÖZTEKİN’İN OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI

Şahları da Vururlar (1980-85)

Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı (1981-83)

Anna’nın 7 Ana Günahı (1983-84)

Fırıncı Şükrü, Deli Vahap ve Ötekiler (1984-85)

Hayrola Karyola (1985-86)

Eşek Arıları (1985-86)

Muzır Müzikal (1986-87)

İçinden Tramvay Geçen Şarkı (1986-87)

İstanbul’u Satıyorum (1986-87)

Don Juan İle Madonna (1988-89)

Soyut Padişah (1989-90)

Yorgun Matador (1990-91)

Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu (1991-92)

Güle Güle Godot (1992-93)

Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri (1996-97)

Haldun Taner Kabare (1997-98)

Çok Tuhaf Soruşturma (1998-99)

Parasız Yaşamak Pahalı (1999-2000)

Fişne Pahçesu (2000-01)

Kökü Bitti Zıkkım Zulada (2001-02)

Sahibinden Satılık Birinci El Ortaoyunu (2001-02)

Biri Bizi Dikizliyor (2003-04)

Uzun Donlu Kişot (2004-05)

Kiralık Oyun (2005-06)

Boşgezen ve Kalfası (2008)

RASİM ÖZTEKİN’İN OYNADIĞI MÜZİKALLER

Muzır Müzikal (1986)

2071'de Türkiye (1994)

Yıldızların Altında (2005)

RASİM ÖZTEKİN’İN OYNADIĞI FİLMLER

Baba Parası - 2020

Dijital Esaret - 2019

Çalgı Çengi İkimiz - 2017 (Bünyamin)

Düğün Dernek 2: Sünnet - 2015 (İsmail)

Bak Hele Bak - 2015 (Sunucu)

Mandıra Filozofu - 2014 (Cavit)

Düğün Dernek - 2013 (İsmail)

Vay Arkadaş - 2010

Gelecekten Bir Gün - 2010 (Canal)

Kanal-İ-Zasyon - 2009

Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde - 2009

Kabadayı - 2007 (Sürmeli)

Kapılara Dikkat - 2006

Balıketi - 2006

Şans Kapıyı Kırınca - 2004

Pardon - 2004 (Muzaffer)

Aktör Eskisi - 2004

G.O.R.A. - 2003 (Bob Marley Faruk)

Bay E - 1995

Türk Tutkusu - 1994

Tersine Dünya - 1993

Kurt Kanunu - 1991

Arabesk - 1988

72. Koğuş - 1987

Bir Günlük Aşk - 1986

RASİM ÖZTEKİN’İN OYNADIĞI DİZİLER