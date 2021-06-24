Rasim Öztekin ne zaman ve neden öldü? Seksenler’de Rasim Öztekin’in yerine kim oynuyor?
Türk tiyatrosunun başarılı ismi Rasim Öztekin’in vefatı sevenlerini yasa boğmuştu. En son Seksenler dizisindeki Fehmi rolü ile sevenlerin karşısına çıkan usta ismin yerine kimin geçeceği merak edilirken, Rasim Öztekin’in ne zaman ve eden öldüğü soruları da yeniden gündeme geldi.
24 Haziran 2021, Perşembe 17:09 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Hem televizyon hem de tiyatro dünyasında hatırı sayılır bir üne Sahip olan Rasim Öztekin’in beklenmedik vefatı sanat camiasında üzüntü ile karşılanmıştı. TRT1’in fenomen dizisi Seksenler’in fragmanında Rasim Öztekin’e yer verilmesi de gözlerden kaçmadı. Peki, Rasim Öztekin ne zaman ve neden öldü? Seksenler’de Rasim Öztekin’in yerine kim oynuyor? İşte merak edilen soruların yanıtları…
RASİM ÖZTEKİN NE ZAMAN VE NEDEN ÖLDÜ?
Ferhan Şensoy’dan aldığı kavukluk geleneğini Şevket Çoruh’a teslim eden Rasim Öztekin, 8 Mart 2021 Pazartesi günü kalp kizi sebebiyle kaldırıldığı Siyami Ersek Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu.
SEKSENLER’DE RASİM ÖZTEKİN’İN YERİNE KİM OYNUYOR?
Seksenler’de Rasim Öztekin’in canlandırdığı Fehmi rolünde kimin olacağına ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor. Seksenler dizisinin 24 Haziran Perşembe günü yayınlanacak ilk bölümünün ardından Fehmi’yi kimin canlandırdığı belli olacak.
RASİM ÖZTEKİN KİMDİR?
14 Ocak 1959 tarihinde dünyaya gelen Rasim Öztekin, İstanbul'daki Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nda tamamladı.
Sahne hayatında ilk tecrübelerini İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Nöbetçi Tiyatro’da amatör çalışmalarla kazandı.
1992-1995 yılları arasında televizyonlarda şov programları yapan Rasim Öztekin, 1994 yılında Yılmaz Erdoğan ve Gani Müjde’nin yazdığı “2071’de Türkiye” adlı müzikali sahneye koyup oynadı.
Profesyonel tiyatro sanatçılığına ise Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğunda başladı. 2016 yılında Ferhan Şensoy Kel Hasan Efendi'nin kavuğunu Rasim Öztekin’e verdi. Öztekin, 20 Eylül 2020 tarihinde kavuğu Şevket Çoruh'a devretti.
Tiyatronun yanı sıra, dizi ve sinema filmlerinde de rol alan usta isim, TRT'ye program metin yazarlığı ile bir dönem Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Hayatının son yıllarında ise Youtube'da içerikler üretti.
Rasim Öztekin, oyuncu Pelin Öztekin'in babasıdır.
RASİM ÖZTEKİN’İN ALDIĞI ÖDÜLLER
- 1988, Altan Erbulak Ödülleri, En İyi Oyuncu
- 1995, İsmail Dümbüllü Ödülleri, Yılın En Başarılı Oyuncusu
- 2003, Afife Tiyatro Ödülleri, Komedi ve müzikal dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
- 2010, KALDER (Kalite Derneği) En Kaliteli Sanatçı ödülü
- 2010, Ayaklı Gazete "Yılın En İyi Yardımcı Erkek Oyuncusu"
- 2011, Yılın Nasrettin Hocası
RASİM ÖZTEKİN’İN OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI
- Şahları da Vururlar (1980-85)
- Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı (1981-83)
- Anna’nın 7 Ana Günahı (1983-84)
- Fırıncı Şükrü, Deli Vahap ve Ötekiler (1984-85)
- Hayrola Karyola (1985-86)
- Eşek Arıları (1985-86)
- Muzır Müzikal (1986-87)
- İçinden Tramvay Geçen Şarkı (1986-87)
- İstanbul’u Satıyorum (1986-87)
- Don Juan İle Madonna (1988-89)
- Soyut Padişah (1989-90)
- Yorgun Matador (1990-91)
- Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu (1991-92)
- Güle Güle Godot (1992-93)
- Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri (1996-97)
- Haldun Taner Kabare (1997-98)
- Çok Tuhaf Soruşturma (1998-99)
- Parasız Yaşamak Pahalı (1999-2000)
- Fişne Pahçesu (2000-01)
- Kökü Bitti Zıkkım Zulada (2001-02)
- Sahibinden Satılık Birinci El Ortaoyunu (2001-02)
- Biri Bizi Dikizliyor (2003-04)
- Uzun Donlu Kişot (2004-05)
- Kiralık Oyun (2005-06)
- Boşgezen ve Kalfası (2008)
RASİM ÖZTEKİN’İN OYNADIĞI MÜZİKALLER
- Muzır Müzikal (1986)
- 2071'de Türkiye (1994)
- Yıldızların Altında (2005)
- RASİM ÖZTEKİN’İN OYNADIĞI FİLMLER
- Baba Parası - 2020
- Dijital Esaret - 2019
- Çalgı Çengi İkimiz - 2017 (Bünyamin)
- Düğün Dernek 2: Sünnet - 2015 (İsmail)
- Bak Hele Bak - 2015 (Sunucu)
- Mandıra Filozofu - 2014 (Cavit)
- Düğün Dernek - 2013 (İsmail)
- Vay Arkadaş - 2010
- Gelecekten Bir Gün - 2010 (Canal)
- Kanal-İ-Zasyon - 2009
- Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde - 2009
- Kabadayı - 2007 (Sürmeli)
- Kapılara Dikkat - 2006
- Balıketi - 2006
- Şans Kapıyı Kırınca - 2004
- Pardon - 2004 (Muzaffer)
- Aktör Eskisi - 2004
- G.O.R.A. - 2003 (Bob Marley Faruk)
- Bay E - 1995
- Türk Tutkusu - 1994
- Tersine Dünya - 1993
- Kurt Kanunu - 1991
- Arabesk - 1988
- 72. Koğuş - 1987
- Bir Günlük Aşk - 1986
RASİM ÖZTEKİN’İN OYNADIĞI DİZİLER
- Ev Yapımı - 2020 (Bașrol oyuncu)
- Görevimiz Komedi - 2018 (Bașrol oyuncu)
- Klavye Delikanlıları - 2017 (17. bölüm, Başrol oyuncu)
- İnadına Sözleri İnsanı - 2017 (44. bölüm, konuk oyuncu)
- Kardeş Payı - 2014 (22. bölüm, konuk oyuncu)
- Seksenler - 2012-2017/2019-2021 (Başrol Oyuncusu)
- Geniş Aile - 2009-2011 (Kuddusi Kirişçi)
- Komedi Türk - 2008
- Eyvah Halam - 2008
- Suç Dosyası - 2007
- Güzel Günler - 2007
- Pertev Bey'in Üç Kızı - 2006
- Acemi Cadı - 2006 (Duman Seslendirme)
- Hırsız Polis - 2005
- Dolunay - 2005
- Ev Hali - 2002
- Yeni Hayat - 2001
- Paşa Baba Konağı - 2000
- Kızım Osman - 1998
- Başka İstanbul Yok - 1996
- Boşgezen ve Kalfası - 1995
- Varsayalım İsmail - 1991
- Köşe Dönücü - 1983
- Biraz Düş; Biraz Gülüş - 1987
- Eğrisiyle-Doğrusu - 1988