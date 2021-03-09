Usta sanatçı Rasim Öztekin kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 62 yaşında hayata veda eden Öztekin'in bugün öğle vakti Teşvikiye Camii’nde cenaze namazı kılınacak.

SON MESAJ

Öztekin'in uzun süredir birlikte çalıştığı yapımcı ve yönetmen Birol Güven, Twitter hesabından yaptığı açıklamada usta oyuncunun kendisine attığı son mesajı paylaştı.

Güven, "Rasim Öztekin kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce bana aşağıdaki mesajı ve şiiri göndermişti. Mekanın cennet olsun" dedi.



