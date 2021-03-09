Rasim Öztekin'in cenazesi ne zaman?
Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayata veda eden usta sanatçı Rasim Öztekin bugün Teşvikiye Camii’nden son yolculuğuna uğurlanacak.
09 Mart 2021, Salı 11:19 Son Güncelleme:
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Usta sanatçı Rasim Öztekin kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 62 yaşında hayata veda eden Öztekin'in bugün öğle vakti Teşvikiye Camii’nde cenaze namazı kılınacak.
SON MESAJ
Öztekin'in uzun süredir birlikte çalıştığı yapımcı ve yönetmen Birol Güven, Twitter hesabından yaptığı açıklamada usta oyuncunun kendisine attığı son mesajı paylaştı.
Güven, "Rasim Öztekin kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce bana aşağıdaki mesajı ve şiiri göndermişti. Mekanın cennet olsun" dedi.