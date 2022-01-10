Razer, çalışma alanı ürünlerini denildiğinde akla gelen üretici değil. Ama bu değişiyor. Razer, çalışma alanınızı, ev ofisinizi veya her ikisini birden üst düzeye çıkarmak için Humanscale ile ortaklaşa tasarladığı çevre birimi üçlüsü olan Productivity Suite'i kullanıcılara sundu. Razer'in üretkenlik seti, üretkenliğinizi artırırken, bileklerinizi ve parmaklarınızı uzun çalışma saatleri boyunca rahat tutarak çalışma alanınızı veya ev ofisinizi verimli hale getiriyor. Aynı zamanda rahat ve verimli çalışabilmenizi sağlamak için birinci sınıf performans ve hassasiyeti, mükemmel ergonomik tasarımla birleştiriyor.

Razer'ın Pro Click Mini'si, avucunuzun içine sığan şık bir form faktörüne sahip. Dokunulduğunda yumuşak bir his veriyor ve her yere taşınabilecek kadar hafif. Çok yönlü kullanıma uygun olan fare, sol veya sağ elle kullanılabilir. Yaklaşık 30 derecelik bir açıya sahip olacak şekilde tasarlandığından uzun saatler boyunca kullanım için ideal. Pro Click Mini ayrıca inci beyazı ve ikincil gri rengini koruyor. Bu renk grubu göze de oldukça hoş ve temiz geliyor. Razer denince aklınıza gelen siyah ve yeşil renklerin aksine bu keskin bir ayrılış olmuş. Bu fare üretkenlik için tasarlandığından RGBa aydınlatmaları da yok. RGB aydınlatma, Razer markasıyla eş anlamlı. Bu nedenle Pro Type Ultra klavyedeki gibi yanıp sönen sofistike küçük beyaz bir ışık burada da olabilirdi. Fare ufak olduğundan düğmelere ulaşmak Pro Click modeline göre daha kolay. Tutma yerindeki dokulu kauçuk, sol ve sağ tıklamanın altındaki dolgu güzel bir his veriyor.

Synapse 3 ile kaydırma tekerleği için hassasiyeti ayarlayabilir, tuşlara farklı kısayollar ekleyebilir, DPI ve 7 özelleştirilebilir düğmeyi isteğinize göre uyarlayabilirsiniz. Burada birçok üretkenlik faresinde bulacağınızdan daha fazla özelleştirilebilme seçeneği var. Ancak aydınlatma seçeneklerinin eksikliği de gözden kaçmıyor. Pro Click Mini, Bluetooth ve 2,4 GHz desteğine sahip. Ancak bu küçük farenin kablolu seçeneği yok. Farenin kaydırma tekerleği de güncellenmiş serbest tekerlek işleviyle iyileştirildi. Pro Click Mini'deki tıklamalar sessiz ve çift işlevli kaydırma tekerleğini isteğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tactile modunda bir sayfayı yukarında aşağıya, kademe kademe indirebilirsiniz. Free-spin modunu aktifleştirdiğinizde, tek dokunuşla tekerleği sonsuz modda döndürebilirsiniz. Bu tabii ki sayfaların daha hızlı değişmesini sağlıyor. Pro Click Mini'nin optik sensörünün maksimum hassasiyeti, 12 bin DPI. Varsayılan olarak ise 1600 DPI. Bu sayılar bir veya iki adet 4K monitör için uygun.

Razer Pro Click Mini mouse, 2 AA pil ile kullanıldığında; 2.4GHz kablosuz bağlantı modundayken 465 saate kadar, Bluetooth bağlantı modundayken de 725 saate kadar kullanım ömrü sunabiliyor. Pro Click Mini, ofis veya hareket halinde kullanım için profesyonel görünümlü ve kaliteli bir fare. Razer'ın oyun farelerindeki yazılımlarla uğraşmaya alışkınsanız, burada buna çok fazla ihtiyacınız olmayacak.

Razer Pro Type Ultra, beyaz rengi ve yumuşak hatlara sahip tasarımıyla dikkat çekiyor. Tuşlardaki arka aydınlatmanın da beyaz renkte olması, ortaya daha temiz bir görüntü çıkarıyor. Tuş kapaklarının altında, 45g çalıştırma kuvvetine sahip Razer'ın Yellow mekanik anahtarları bulunuyor. Ana akım bir mekanik klavye için, bu anahtarlar nispeten sessiz. Anahtarlar sessiz performansının yanı sıra, oldukça pürüzsüz de hissettiriyor. Razer'e göre, Pro Type Ultra'daki pil, aydınlatma açıkken yaklaşık 13 saat gidiyor. Bu pil, aydınlatma kapalıyken, Bluetooth'ta 214 saate ve HyperSpeed'de 207 saate kadar çıkabiliyor. Pro Type Ultra'da Huntsman V2'de de bulunan aynı deri bilek desteği var. Ancak bu sefer ortada Razer logosu yok. Bilek desteği rahat ama manyetik değil. Razer Pro Type Ultra, hem kablosuz hem de kablolu olarak kullanılabiliyor. Pro Type Ultra ile birlikte Pro Click Mini fare kullanırken gecikme sorunu da olmadı. Klavye, toplamda 4 cihaza kadar bağlanmaya izin veriyor ve tek tuşla bir cihazdan ötekine hızlıca geçebiliyorsunuz. İhtiyaçlarınız doğrultusunda hızlıca geçişler yapmak epey kullanışlı olacaktır. Yine Synapse yazılımıyla klavyedeki aydınlatmayı ve makroları ayarlayabilirsiniz. Genel olarak Razer Pro Type Ultra, sağlam ve sessiz bir mekanik klavye. Klavyenin tuşları da sert değil. Yazı yazmak için son derece uygun ve sizi yormuyor. Masanızda hem şık duracak hem de yüksek ses çıkarmayacak bir klavye istiyorsanız Pro Type Ultra modeline bakabilirsiniz.

Razer Pro Glide, hem daha uzun kullanım sürelerine dayanmaya hem de çalışırken elinize rahat bir yastıklama sağlamaya yardımcı olan kalın, yüksek yoğunluklu bir köpükten (3 mm kalınlığında) yapılmış. Üst kısımdaki malzeme, farenin kayması için mükemmel olan dokulu bir mikro dokuma kumaştan üretilmiş. Alt kısımda ise altlık hiçbir yere gitmesin diye kaydırmaz bir malzeme kullanılmış. Boyut anlamında Pro Glide, iki farklı seçenek sunuyor. Bunlardan ilki 940 mm x 410 mm x 3 mm boyutlarında olan XXL seçeneği. Bunun haricinde, daha ufak boyutlarda ve daha az yer kaplayan Medium versiyonu da bulunuyor. Büyük olan masanızın çoğunu kaplıyor. Razer Pro Type Ultra ve Pro Click Mini ile uyumlu güvenilir bir fare altlığı istiyorsanız, Pro Glide XXL güzel bir seçim olabilir.