2010 yılında piyasaya sürüldüğünden bu yana, BlackWidow klavye yelpazesi, diğer tüm mekanik oyun klavyelerin kendilerine ölçü olarak aldığı ve pazardaki lider konumunu korumak için sürekli geliştirilip, yeni teknolojilerle güncellendiği bir kriter (benchmark) olmuştu. Geliştirilmiş tuş anahtarları, Doubleshot ABS tuş kapakları, daha parlak Razer Chroma RGB aydınlatma, dijital silindirli özel medya tuşları ve ergonomik bilek desteği ile BlackWidow V3, oyun klavyelerinin zirvesini temsil ediyor.

Yeni BlackWidow V3'ün kalbinde; Razer Yeşil Mekanik Anahtarların hassas, sesli ve tıklamalı seçeneği ile, artık daha da sessiz bir deneyim için silikon ses sönümleyicileriyle güçlendirilen Razer Sarı Anahtarların yumuşak, sessiz ve doğrusal hissi bulunan iki farklı Razer Mekanik Anahtar seçeneği bulunuyor. Daha iyi anahtar kararlılığı için ekstra yan duvarlara sahip Razer Mekanik Anahtarlar, son derece dayanıklı ve 80 milyon tuş vuruş ömrüne sahiptir.

BlackWidow V3'teki bir başka yenilik de Doubleshot ABS tuş başlıklarının eklenmesiyle geliyor. Baskı harfler kullanan geleneksel aydınlatmalı tuş başlıklarından farklı olarak, doubleshot kalıplama işlemi klavyenin içine oyulmuş harf tasarımına sahiptir. Bu da binlerce saatlik kullanımdan sonra bile tuşların asla aşınmasını engelliyor.

BlackWidow V3'teki her iki anahtar türü de artık daha parlak, daha canlı Razer Chroma RGB aydınlatma için yeni bir şeffaf muhafazaya sahip. Temiz kasa, Razer Chroma RGB'nin gerçek parlaklığının ince özelleştirilmiş tonlar ve gölgelendirmeden cesur, enerjik aydınlatma efektlerine kadar parlamasını sağlıyor. Her tuşa atanan RGB aydınlatma Razer Chroma üzerinden yönetiliyor.

BlackWidow V3'teki yenilik, yeni Çok Fonksiyonlu Dijital Silindir. Silindir, medya tuş takımı ile ses kontrolleri, oynatma, duraklatma ve parça atlama için kullanılabilirken, sayfa kaydırma veya aydınlatma kontrolleri gibi hemen hemen her işlev için Razer Synapse 3 aracılığıyla yeniden programlanabilir. Seçim tamamen kullanıcıya kalmıştır.

BlackWidow V3 artık yerleşik kablo yönlendirme seçenekleriyle geliştirilmiş bir alüminyum kasaya da sahip. Yoğun oyun seanslarında bile üstün sağlamlık ve stabilite sağlayan çerçeve ile gizli kablo kanalları, kolay kablo yönlendirmesine olanak tanıyarak masaüstünü düzenli ve dağınıklıktan uzak tutmaya yardımcı oluyor.

Yükseltme serisini tamamlamak adına BlackWidow V3, klavyenin tüm genişliğine mükemmel şekilde uyan ergonomik bir bilek desteği ile sunuluyor. Minimum bilek yorgunluğu ile uzun oyun seansları için mükemmel bilek desteği sağlıyor.

Daha küçük tasarım, aynı performans

BlackWidow V3 Tenkeyless, tam boyutlu BlackWidow V3'ün pek çok özelliğini barındırırken daha küçük yapısı ile, minimalist bir kurulum tercih eden veya turnuvalara seyahat ederken taşınabilir bir klavyeye ihtiyaç duyan oyuncular için ideal.

Tam boyutlu BlackWidow V3'te bulunan yükseltmelerin çoğunun keyfini çıkaran BlackWidow V3 Tenkeyless; Razer Yeşil veya Razer Sarı Mekanik Anahtar seçenekleri ile sunulurken, kasa tasarımı da aynı yerleşik kablo yönlendirme seçeneklerine sahip.

Fiyatlarına gelecek olursak BlackWidow V3 139.99 dolar, BlackWidow V3 Tenkeyless ise 99.99 dolar.