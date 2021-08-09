Bilim & Teknoloji Razer’ın RGB aydınlatmalı yüz maskesinin ismi belli oldu

Razer’ın RGB aydınlatmalı yüz maskesinin ismi belli oldu

Bilim & Teknoloji

Razer’ın RGB aydınlatmalı yüz maskesinin ismi belli oldu

Razer’ın aktif havalandırma, otomatik sterilizasyon, yerleşik ses amplifikatörü ve Razer Chroma aydınlatma sistemine sahip maskesi, Razer Zephyr adını aldı.

09 Ağustos 2021, Pazartesi 15:19 Son Güncelleme:
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Razer Zephyr adlı maske, hava akışını düzenleyebilmek için çıkarılabilir ve şarj edilebilir bir havalandırma sistemi kullanıyor. Havadaki partiküllerin en az % 95'ini filtrelemek için N95 tıbbi sınıf solunum koruma sistemi kullanan bu maske, aynı zamanda şeffaf bir ön yüze sahip. Bu sayede insanlar mimiklerinizi görmeye devam edebiliyor.

Ayrıca maskede VoiceAmp teknolojisine sahip bir mikrofon bulunuyor ve bu sayede maske dolayısıyla sesinizin boğuk çıkması veya aranızda mesafe olan insanlara sesinizi duyuramama gibi sorunlar ortadan kalkıyor. Son olarak da maskede Razer Chroma RGB aydınlatması mevcut.


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