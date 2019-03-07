THY EuroLeague'de lider Fenerbahçe Beko, İspanyolların en güçlü ekiplerinden Real Madrid'e konuk oluyor. 21 galibiyet, 3 Mağlubiyeti bulunan Sarı Kanarya, deplasmada rakibi karşısında güzel bir mücadele sergileyerek galibiyetini 22'ye çıkarmak peşinde... Real Madrid ise ilk maçın rövanşını almanın planı içerisinde...

REAL MADRİD FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid Fenerbahçe Beko maçı bu akşa saat 23.00'te Wizink Center’da oynanacak. Karşılaşmayı Yunanistan’dan Christos Christodoulou, İtalya’dan Carmelo Paternico ve Hırvatistan’dan Tomislav Hordov hakem üçlüsü yönetecek. Müsabaka beIN SPORTS Haber ve beIN SPORTS 3 kanalından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko’da son durum

Fenerbahçe Beko, son EuroLeague maçında 28 Şubat Perşembe günü Anadolu Efes ile karşılaştı ve rakibini Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda 84-66 mağlup etti. Bu karşılaşmada Kostas Sloukas 17, Nikola Kalinic 15, Luigi Datome 13 sayı buldu. Anadolu Efes’te ise Adrien Moerman 18, Shane Larkin 13 sayı üretti. Fenerbahçe Beko, bu sonuçla 24. hafta sonunda 21 galibiyete ulaştı ve play-off’a saha avantajıyla girmeyi garantiledi.

Fenerbahçe, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde oynadığı son karşılaşmada da Anadolu Efes’e rakip oldu. 3 Mart Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin büyük kısmını önde götüren Fenerbahçe Beko, son bölümde rakibine teslim olmaktan kurtulamadı (67-65). Takımımızda Kostas Sloukas 14, Luigi Datome 12 sayı üretti. Obradovic’in öğrencileri, ligimizde 18 maçta 15 galibiyetle lider durumda.

Fenerbahçe Beko’da Tyler Ennis ve Joffrey Lauvergne sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Kostas Sloukas, EuroLeague’de kullandığı son 24 serbest atışta da isabet kaydetti.

Jan Vesely, EuroLeague kariyerinde %56.2’lik faul isabet oranıyla 2018-19 sezonuna girmişti. Başarılı oyuncu, bu sezon faul çizgisinde 80/97 (%82.5) isabet oranı tutturdu. Vesely, aynı zamanda son 21 EuroLeague maçının 20’sinde çift haneli sayılarda verimlilik puanı üretiyor.

Jan Vesely, EuroLeague’de verimlilik puanı kategorisinde 20.5 ile ikinci sırada yer alıyor. Yıldız oyuncumuz, top çalma alanında da 1.7 ortalamayla üçüncü sırada bulunuyor.

Kostas Sloukas, bu sezon faul çizgisinde %93.44 isabet oranına sahip ve EuroLeague genelinde beşinci sırada yer alıyor.

Luigi Datome, EuroLeague kariyerinde %90.46 faul isabet yüzdesine sahip ve lig tarihinin en iyi yedinci oyuncusu olarak dikkat çekiyor.

Marko Guduric %52.4 üç sayı yüzdesiyle EuroLeague genelinde üçüncü sırada yer alıyor.

Jan Vesely, 20 ribaund daha alması halinde EuroLeague kariyerinde 1000 ribaund barajını aşacak.

Real Madrid’de son durum

2011-12 sezonundan bu yana Pablo Laso tarafından çalıştırılan Real Madrid’in kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Guardlar: Facundo Campazzo, Sergio Llull, Fabien Causeur, Melwin Pantzar, Klemen Prepelic, Jaycee Carroll

Forvetler: Jeffery Taylor, Rudy Fernandez, Santi Yusta, Gabriel Deck, Anthony Randolph, Trey Thompkins

Pivotlar: Walter Tavares, Gustavo Ayon, Felipe Reyes, Ognjen Kuzmic

Koç: Pablo Laso

Real Madrid, bu sezon EuroLeague’de oynadığı 24 maçta 18 galibiyet elde etti ve haftaya üçüncü sırada giriyor. Real, son EuroLeague karşılaşmasında 1 Mart Cuma günü Barcelona Lassa’ya konuk oldu ve mücadeleyi 77-70 kaybetti. Bu karşılaşmada Rudy Fernandez 15, Anthony Randolph 12, Jaycee Carroll ise 10 sayı üretti.

Real Madrid, İspanya Ligi ACB’de 21 maç sonunda 16 galibiyete sahip ve Barcelona Lassa’nın ardından ikinci sırada bulunuyor. Real, son lig karşılaşmasında 3 Mart Pazar günü Morabanc Andorra’ya konuk olduğu maçı 66-87 kazandı. Bu müsabakada Jaycee Carroll 15, Facundo Campazzo ve Sergio Llull 14’er sayı üretti.

Anthony Randolph, Pablo Laso’nun EuroLeague’de tüm maçlarda ilk beşte görev verdiği tek isim oldu.

Sergio Llull, EuroLeague’de kullandığı son 28 serbest atışta da isabet buldu. Llull, son sekiz EuroLeague karşılaşmasında da en az bir üç sayılık atış isabeti kaydetti.

Jaycee Carroll EuroLeague’deki son 26 serbest atışında isabet buldu. Felipe Reyes’in de faul çizgisinde 21 atışlık serisi bulunuyor.

Anthony Randolph, son 25 EuroLeague mücadelesinin 24’ünde ve üst üste son 14 maçta en az bir üçlük isabeti kaydetti. Randolph, son 11 EuroLeague maçının 10’unda çift haneli sayılarda skor ve verimlilik puanı üretti.

Facundo Campazzo, EuroLeague’de maç başına 1.5 top çalmayla bu alanda en iyi dördüncü oyuncu.

Walter Tavares, EuroLeague’de maç başına 1.7 blok yapıyor ve bu alanda en iyi oyuncu olarak dikkat çekiyor. Tavares aynı zamanda %74.44 iki sayılık atış yüzdesiyle lig lideri.

Jaycee Carroll EuroLeague kariyerinde %91.04 ile serbest atış kullanıyor ve lig tarihinin en iyi beşinci ismi.

Sergio Llull, bu sezon EuroLeague’de yakaladığı %97.22 serbest atış yüzdesiyle lig lideri.

Felipe Reyes toplam 1771 ribaund ile EuroLeague tarihinin bu alandaki en iyi ismi. Reyes, EuroLeague kariyerinde 2981 sayı buldu ve bu alanda da üçüncü. Tecrübeli oyuncunun EuroLeague kariyerinde 954 isabetli iki sayılık atışı var ve bu departmanda da lig tarihinin en iyi ikinci ismi.

Rudy Fernandez EuroLeague kariyerinde toplam 255 top çalmaya imza attı ve beşinci sırada. Fernandez, altı top çalmaya daha imza atması halinde dördüncü sıradaki Gianluca Basile’yi yakalayacak.

Sergio Llull’un EuroLeague kariyerinde 2778 sayısı var ve bu alanda yedinci sırada. Altıncı basamakta yer alan Milos Teodosic’in ise 2807 sayısı bulunuyor. Llull asist departmanında da 995 toplam değer ile altıncı. Llull, üç sayılık atışlarda da 418 isabetli atış yaptı ve lig tarihinin en iyi beşinci ismi. Bu alanda dördüncü sırada ise 421 ile Gianluca Basile bulunuyor.

Walter Tavares, EuroLeague tarihinin en yüksek iki sayı yüzdesine (%71.0) sahip oyuncu.

Rudy Fernandez’in EuroLeague kariyerinde 379 üç sayı isabeti var ve 381 isabete sahip Jaka Lakovic’in ardından yedinci sırada. Bu departmanda Jaycee Carroll de 346 isabetle 11. basamakta bulunuyor.