Rengarenk ve gerçekçi tarzda yaptığı dövmelerle insan bedenine bir tuvale resim yapar gibi dövme yapan Melek Taştekin son zamanlarda yurt dışında yaptığı çalışmalar ve katıldığı fuarlardan aldığı ödüllerle adından sıkça bahsettirmeyi başardı.

Alışılmışın dışında surreal tasarımları ve portre tarzında çalışmaları ile kendine hayran bırakan Melek Taştekin, aynı zamanda yaptığı tarzın dünyadaki öncüleri arasında gösteriliyor.

Her sene dünyanın farklı ülkelerine seyahat eden ve gittiği ülkelerin en önemli stüdyolarında çalışmalarını sürdüren Melek Taştekin, son zamanlarda düzenlenen büyük dövme organizasyonlarına ise jüri olarak çağırılıyor.