Türkiye’de resmi olarak yer firmalardan Realme, merak edilen fiyat performans modellerini Türkiye’ye getirdi. Realme 6 yanında 6 Pro ve 6i modellerini de Türkiye’deki kullanıcılar ile buluşturan firma, telefonların Türkiye fiyatlarını da pazar şartlarına uygun olacak şekilde belirlemiş gibi görünüyor.

Firmadan yapılan resmi açıklamaya göre Realme 6 Pro 3.899 TL, Realme 6 4 GB + 128 GB ile 2.999 TL etiketleriyle elde edilebilecek. Aynı zamanda Realme Buds Air beyaz renk seçeneğiyle 549 TL fiyat etiketine sahip.

Realme 6 teknik özellikleri

Ekran: 6.5 inç FHD + LCD (1080 x 2400 piksel çözünürlük, Gorilla Glass 3, 90Hz ekran yenileme hızı)

Boyut: 162.1 x 74.8 x 8.9 mm

Ağırlık: 191g

Batarya: 4,300mAh (30W hızlı şarj desteği)

Ön Kamera: 16MP

Arka Kamera: 64MP + 8MP + 2MP + 2MP

RAM: 4GB / 6GB / 8GB

Depolama: 64GB / 128GB

İşlemci: MediaTek Helio G90T

Bağlantı: Wi-Fi 802.11 b/g/n, USB Type-C GPS/AGPS+GLONASS+Beidou

Realme 6 Pro teknik özellikleri

Ekran: 6.6 inç FHD + LCD ekran (1080 x 2400 piksel çözünürlük, Gorilla Glass 5, 90Hz ekran yenileme hızı)

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 720G

Ön Kamera: 16MP + 8MP

Arka Kamera: 64MP + 12MP + 8MP + 2MP

RAM: 6GB / 8GB

Depolama: 64GB / 128GB

Batarya: 4,300mAh (30W hızlı şarj desteği)

Boyut: 163.9 x 75.8 x 9.4 mm

Ağırlık: 195g

Realme 6i teknik özellikleri

Ekran: 6.5 inç LCD ekran (20: 9 en boy oranı, yüzde 89.8 ekran / kasa oranı, 270ppi)

Boyut: 164,4 x 75,4 x 9 mm

Ağırlık: 195g

Batarya: 5.000mAh (18W hızlı şarj desteği)

Ön Kamera: 16MP

Arka Kamera: 48MP + 8MP + 2MP + 2MP

RAM: 3GB / 4GB

Depolama: 64GB / 128GB

İşlemci: MediaTek Helio G80

Bağlantı: USB Type-C, 3.5 mm kulaklık girişi, Wi-Fi 802.11, b/g/n, A-GPS, 4G, Bluetooth 5.0

Realme Buds Air

Kablosuz şarj yeteneğine sahip Buds Air, Google Fast Pair protokolüne destek verdiğinden Android cihazlarla hızlı şekilde eşleştirilebiliyor. Bünyesinde R1 isimli özel bir çip yer alan ürün, bağlantı tarafında Bluetooth 5.0 kullanıyor.

Oyun moduyla gecikmeyi olabilecek en alt seviyeye getirebilen Realme Buds Air, yerleşik mikrofonlarıyla telefon görüşmesi için de kullanılabiliyor. DDB (Dinamik Bas Desteği) ve 12 mm sürücüleriyle ses kalitesinin yüksek olduğu aktarılan kulaklık, kulağınızdan çıkardığınız zaman müziği otomatik olarak durdurabiliyor ve hazne ile 17 saatlik bir pil ömrü sunuyor. Kulaklıkların kendi ömrü ise 3 saat olarak açıklanıyor. Modelde müzik kontrolü için dokunmatik kontrol yüzeyi de bulunuyor.



