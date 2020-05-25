Realme Watch'ın 320x320 çözünürlük ve 380 nit parlaklık sunan 1.4 inç TFT LCD ekranı, Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Ekranın hemen altında bir Realme logosu var, ancak koyu renkli olması nedeniyle zar zor fark ediliyor. Özel bir Android sürümü çalıştırdığı belirtilen saat ile bildirimleri görmek, müziği kontrol etmek ve gelen çağrıları yanıtlamak gibi eylemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Realme Watch’un tasarım bakımından Oppo Watch’a ve dolayısıyla Apple Watch’a bir hayli benzediğini belirtmek gerekiyor. Çatı şirketi Oppo’nun akıllı saatinden farklı olarak ekranın biraz daha geniş görünmesi ise Realme Watch’u Fitbit’in akıllı saatlerine yaklaştırıyor.

Realme Watch, koşu, yürüyüş, aerobik, güç antrenmanı, futbol, basketbol, masa tenisi, badminton, kondisyon bisikleti, yoga ve kriket gibi aktiviteleri içeren toplam 14 spor modunu destekliyor. Telefonda dahili GPS yok ve bu nedenle aktivite takibi büyük ölçüde telefonla gerçekleşiyor.

Realme Watch’u 7 ila 9 günlük pil ömrünün güç koruma modunda 20 güne kadar çıktığı belirtiliyor. Realme Watch’un kayışları kullanıcılar tarafından kolaylıkla değiştirilebiliyor.

Goodix'in PPG sensörünü kullanan saat, kalp atış hızınızı izlemenizi sağlıyor ve uyarılar gönderebiliyor. Realme Watch, kalp atış hızınızın yanı sıra kandaki oksijen doygunluk seviyelerini izlemenizi ve uyku takibi yapabilmenizi de sağlıyor. Tüm bu veriler telefonunuza Bluetooth 5.0 bağlantısıyla gönderiliyor. Ayrıca akıllı saat, IP68 sertifikasıyla suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.

Realme Watch, 50 dolar gibi uygun bir fiyatla önümüzdeki ayın başlarında Hindistan'da satışa sunulacak. Realme'nin akıllı saatini ilerleyen zamanlarda Türkiye'de de satışa sunması bekleniyor.











