Rebiülevvel kelimesi, Arapça’da bahar anlamına gelen, “Rebi” ile önce anlamında kullanılan “evvel” kelimesinin birleşmesinden dolayı “Evvelki Bahar” anlamını taşımaktadır. Mevlid Kanidlini de içinde barındıran Rebiülevvel ayı, İslam alemi tarafından büyük bir önem taşımaktadır. Bu nedenle son günlerde, “Rebiülevel ayı ne zaman, başladı mı?” “Reviülevvel ayında yapılacak ibadetler ve okunacak dualar nelerdir?” araştırmaları da yoğunlaştı…

REBİÜLEVEL AYI NE ZAMAN, BAŞLADI MI?

Hicri takvimin üçüncü ayı olan Rebiülevvel ayı 7 Ekim 2021 tarihinde başladı ve 5 Kasım 2021’de sona erecek.

REVİÜLEVVEL AYINDA YAPILACAK İBADETLER VE OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

Rebiülevvel ayında yapılacak ibadetler ve okunacak dualar, İslam alimleri tarafından şu şekilde tavsiye edilmiştir.

Kur'an okumak (Kur'an-ı Azimüşşanın beşinci suresi olan En'am suresi akşam ile yatsı arası 12. gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren okunur. Rebiülevvel ayının 18. Tesmiye gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel ayının ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır.)

İki rekat sünneti selat-ı vudu namazı kılmak. Fatiha’dan sonra Kul ya Eyyyühel Kafirun ikinci rekatta ise ihlas surelerini okumak kaydı ile namazımızı eda etmek.

Kelime-i Şahadet getirmek

İstiğfar çekmek.

Fatiha suresini okumak.

Amenerrasulü'nü okumak

Bol bol ihlas suresini okumak yapılabilecek ibadetler arasında yer almaktadır.

Bu ay içinde mümkün olduğu kadar Resûlüllah için çokça salât ü selâm (salât-ı nâriye, salât-ı münciye ve salât-ı fethiye gibi salavâtlar) okumak faydalıdır.

Bu gecenin mânevî zenginliğinden bolca istifade edebilmek için bir Tesbih namazı kılmalı ve mümkünse bir de Hatm-i Enbiyâ yapmalıdır.

Bu gece kılınacak tesbih namazına şu şekilde niyet edilebilir;

"Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerifin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili Habîbin, başımızın tâcı Resûl-i zîşân Efendimiz'in hürmetine ve bu gecedeki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhine, feyz-i ilâhine mazhar eyle, Allâhü Ekber."

100 Elhamdülillah (Rebiülevvelin 1-12. günleri arası her gün)

500 Salavat-ı Şerif getirmek. Hz. Muhammed S.A.V.'i anmak.

REBİÜLEVVEL AYINDA ÇEKİLECEK TESBİHLER

1-1000 Salavat (Kim 1000 Salavat çekerse, Muhafaza altında olacaktır)

2-70-700 "Estağfirullah"

3-100-1000 kelime-i Tevhid

4-100-1000 İhlas-ı Şerif

5-40 defa "Ya Munkizel halka – "O helak olanların Kurtarıcısı"

6-100 defa "La ilahe illa ente Subhaneke, inni küntü minez-zalimin

Ya Celil Ente Allah; Ya Celil Ente Allah; Ya Celil Ente Allah; Ya Celil Ente Allah; Ya Celil Ente Allah; Ya Celil Ente Allah…