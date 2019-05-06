Yüksek Seçim Kurulu AK Parti temsilcisi ve AK Parti Seçim İşleri Genel Başkan Yardımcısı Recep Özel, Sabah gazetesinden İsa Tatlıcan'ın sorularını yanıtladı.

Delillerimiz sağlam seçimler yenilenecek

Yapılan başvurular, ortaya konulan deliller ışığında İstanbul seçimlerinin mutlaka yenileneceğini düşünen Recep Özel "Oyların tamamı sayılsaydı İstanbul seçimlerini Binali Bey ipi göğüslemişti. Yenilenmesi durumunda yine kazanacağına inanıyorum" dedi.

Özel, "YSK'ya birçok kez dilekçe verdik. Maalesef 4 ilçede tamamen sayıldı. İki ilçede ise sadece bir seçim kurulunda yeniden sayılma kararı alabildik. Oyların sadece yüzde 10'a yakın bir bölümü yeniden sayıldı. Farkın hızla nasıl kapandığını bütün Türkiye gördü. İddia ediyorum, oyların tamamı yeniden sayılsaydı fark bizim lehimize olacaktı ve Sayın Binali Yıldırım İstanbul'da ipi göğüslemişti." ifadelerini kullandı.

AK Parti olağanüstü başvurusunu yaptı. Artık gözler YSK'da. Yaptığınız başvuruların tamamı gündeme alındı mı?

Biz 9 ana başlıkta olağanüstü itiraz başvurumuzu yaptık. Kısıtlı, zihinsel engelli seçmenler vardı. Tutuklu ve hükümlü seçmenler vardı. Boş sayımdöküm cetvelleri ve boş oy pusulaları vardı. Bir de kamu görevlisi olmayan sandık görevlileri vardı. 9 talebimizin 8'i YSK gündemine alındı. Sadece KHK'lılarla ilgili yaptığımız başvuru reddedildi. Biz bu talebimizi de yenileyeceğiz.

CHP MADEM KENDİNDEN EMİN O HALDE HODRİ MEYDAN

İstanbul seçimlerinin yenilenmesi durumunda AK Parti'nin kazanacağına inanıyor musunuz?

CHP gerçekten seçimlerin yenilenmesi durumunda oyunu arttıracağını düşünüyor. O zaman hodri meydan. Bu kadar şaibeli bir seçimin yenilenmesi noktasında engelleyici olmasınlar. YSK üyelerini tehdit etmesinler. Ortada yolsuzluk ve şaibe bulaşmış bir seçim var. Biz iddialıyız ve seçimin tekrarlanması durumunda farklı olarak kazanacağımızı düşünüyoruz. İstanbul'u zaten kazanmıştık, yenilenirse yine kazanacağız.

Geçmiş içtihatlara baktığınızda yaptığınız başvuruların bir seçim iptaline gerekçe oluşturabileceğini düşünüyor musunuz?

Bakın sandık başkanlarının kamu görevlileri arasından seçilmesi meselesi 2018 yılından bu yana uygulanıyor. Burada yeni bir uygulama var. Geçmiş sandık kurulları ile mukayese etmek mümkün değil. Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda bir kararı var. Bu iptal sebebidir. Seçimin yenilenmesinden başka bir yolu ya da formülü yok bu işin.