Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü 1 öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
24 Mart 2021, Çarşamba 16:11 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine öğretim elemanı alımı yapılacaktır" açıklaması yapıldı.
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