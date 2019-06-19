Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne 15 sağlık teknikeri ve 3 hemşire alıyor. Peki, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi sağlık personeli başvuruları nasıl yapılır? İşte başvuru şartları…

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde, istihdam edilmek üzere, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2018 yılı KPSS puanı esas alınarak sıralama ile sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

Başvurular, 13-27 Haziran 2019 tarihleri arasında istenilen belgeler ile birlikte Personel Daire Başkanlığı’na elden yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,

2- Sağlık Teknikeri unvanlı pozisyona başvuracakların ön lisans düzeyinde; Hemşire unvanlı pozisyona başvuracakların ortaöğretim düzeyinde 2018/KPSS’ye girmiş olmaları,

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

4- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek Madde 1 “… Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” şartını sağlıyor olmak.

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