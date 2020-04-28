Red Dead Redemption 2, Xbox Game Pass’te ücretsiz sunulacak

Yapılan açıklamada, 7 Mayıs tarihinden itibaren konsol için Xbox Game Pass platformuna üye oyuncuların hiçbir ek ücret ödemeden Red Dead Redemption 2’ye erişim sağlayabileceği duyuruldu. Yeni eklenecek oyunla birlikte içeriği daha da zenginleşen Microsoft Xbox ve Xbox Game Pass, önümüzdeki dönemde de eklenecek yeni içeriklerle oyuncuların vazgeçilmez tercihi olmaya devam edecek.

Xbox Game Pass, oyuncular için NBA 2K20, PES 2020, Forza Horizon 4, Gears 5 gibi birçok yüksek kaliteli oyunlar da dâhil olmak üzere, 100’den fazla oyuna erişim sağlıyor. Platform, microsoft oyunlarıyla aylık sadece 29,99 TL’lik ücretle sunuluyor.