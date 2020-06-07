Sosyal paylaşım platformu Reddit'in kurucu ortağı Alexis Ohanian, şirketin yönetim kurulundan istifa etti.

Ohanian, kişisel internet sayfasında yayınladığı duyuruda "15 yıl önce insanların topluluk ve aidiyet duygusu bulmalarına yardımcı olmak için Reddit'i kurdum. Doğru olanı yapmak için çok geç kalındı. Bunu kendim, ailem ve ülkem için yapıyorum" ifadelerini kullandı.









Reddit'ten yönetim kurulundaki pozisyonunun 'siyah bir adayla' doldurulmasını istediğini belirten Ohanian, şirketteki hissesinden kazanacağı parayı ırkçılığa karşı siyahlara hizmet için kullanacağını belirtti.

Ohanian, ayrıca eski Amerikan futbolu oyuncusu Colin Kaepernick'in kurduğu, siyah toplulukların özgürleşmesini sağlamak ve refahını ilerletmek için çalışan Know Your Rights Camp adlı kuruluşa 1 milyon dolar bağışladığını da sözlerine ekledi.