Redmi Note 10 5G mat bir arka yüzeye sahip. Bu mat kaplama şık ama aynı zamanda parmak izlerini de önlüyor. 8,92 mm inceliğinde ve 190 g ağırlığında olan telefonun gövdesi ortalama büyüklükte diyebiliriz. Telefonun üst kısmında 3,5 mm kulaklık girişi ve IR blaster, alt kısımda ise USB-C bağlantı noktası bulunuyor. Sağda bir güç düğmesi (parmak izi tarayıcı olarak da kullanılabilir) ve ses seviyesi tuşları yer alıyor. Sol tarafında, iki SIM veya bir MicroSD kart ve 1 sım kart alabilen hibrit bir SIM tepsisi bulunuyor. Renk seçeneklerine gelirsek, Redmi Note 10 5G'yi Aurora Yeşili, Krom Gümüşü, Grafit Grisi ve Gece Mavisi renk seçeneklerine sahip. Bazı kardeşlerinin aksine Note 10 5G, stereo hoparlörlere sahip değil. Öte yandan burada su yalıtımı da yok. Diğer Redmi Note 10 telefonlarının çoğu IP53 derecesine sahip.

6.5 inçlik FHD+ ekranı 2021 standartlarına göre normal. 20:9 en boy oranı onu film ve diziler için uygun bir cihaz yapıyor. Delikli ekran kullanıma engel olmuyor. Fabrikada uygulanan ekran koruyucu da hoş bir dokunuş. Günümüzde pek çok kişi özellikle de mobil oyuncular telefonlarda 120 Hz yenilene desteği isteyebiliyor. Redmi Note 10 5G ise 90 Hz yenileme hızında IPS LCD ekrana sahip. Redmi Note 10 ise AMOLED ekran ve 60hz yenileme hızı sunuyor. Devasa pili nedeniyle nispeten kalın bir telefon olan Note 10 5G, birlikte verilen şeffaf silikon kılıfı taktığınızda biraz daha kalın hale geliyor. Ekranın kendisi IPS teknolojisinin harika bir örneği değil. Renkler, canlı modda biraz soluk görünebiliyor. Akıllı telefonun AdaptiveSync ekranı, sosyal medya akışınızda 60 Hz sunarken, oyun oynuyorsanız ekranınızı otomatik olarak 90 Hz'e ayarlayabiliyor. Böylece pilin çoğunu tüketmeden sorunsuz bir deneyim vaat ediyor.

Redmi Note 10 5G, 7nm işlemle yapılmış Mediatek Dimensity 700 5G işlemciden güç alıyor. Bu, cihazın daha az güç tüketirken yüksek performans sunmasını sağlıyor. Günümüzde çoğu bütçe dostu 5G telefon, MediaTek'in 5G özellikli Dimensity SoC serisini çalıştırıyor. Dimensity 700, 2,2 GHz'e kadar saat hızlarına sahip yüksek performanslı Arm Cortex-A76 çekirdekleri ve 2 GHz'e kadar çalışan düşük performanslı Arm Cortex-A55 çekirdekleriyle donatılmışdı. Mobil ekran kartı da telefondaki paneli 90Hz yenileme hızlarında çalıştırabiliyor. Depolama tarafında biri 64 GB, diğeri 128 GB olmak üzere iki model arasından seçim yapabilirsiniz. Her ikisi de 4 GB RAM'e sahip. Ara sıra yaşanan kekemelik dışında, performans bu fiyata fazlasıyla kabul edilebilir. Uygulamalar ve oyunlar hızlı yüklenip, sorunsuz çalışıyor. Uygulamanın veya oyunun bu hızda çalışması için 90Hz'i desteklemesi gerektiğini unutmayın. Game Turbo sayesinde, oyun oynarken performans optimize ediliyor ve telefonun aşırı ısınmamasını sağlamak için arka planda ayarlar yapılıyor. Asphalt 9 ve Pokemon GO oynarken, bu fiyata bir telefon için performans şaşırtıcı derecede iyiydi. İşletim sistemi cephesinde ise Android 11 tabanlı MIUI 12'yi yer alıyor. Bu arayüz oldukça temiz ve bazı bildirim panelleri iOS'tan ilham almış. Tabi bu kötü bir şey değil.

Kamera modülü arkada sol üst köşede. Burada 48 MP ana, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü yer alıyor. Video tarafında 30 fps'de 1080p ile sınırlısınız ve optik görüntü sabitleme (OIS) de yok. 120 fps'de ağır çekim video çekebilirsiniz, ancak bu da 720p çözünürlükte. Fotoğraflar varsayılan olarak 48 değil 12 MP'de çekiliyor. Bunun nedeni ise piksel gruplama tekniği kullanması. Depolama alanı nedeniyle, ana fotoğraf modunu 48 MP yapma seçeneği yok. İsterseniz bu moda ayarlardan da ulaşabilirsiniz. 12 MP ile çekilen fotoğraflar yeterince iyi ve keskin görünüyorlar. Renkler doğru ve çevrimiçi paylaşım için gayet iyiler. Düşük ışıkta her telefonda olduğu gibi grenlenmeler görebilirsiniz. 8 MP selfie kamerası da hiç fena değil. Fotoğraflar genellikle keskin ve renkler oldukça doğal.

Telefon 18W hızlı şarj destekli 5000 mAh pille geliyor. Bu tarz büyük bir pille, Redmi Note 10 5G'yi şarj etmeden önce iki günlük iyi bir orta düzey kullanım bekleyebilirsiniz. Video izlerken veya oyun oynarken bile pil hızlı bir şekilde bitmedi. Kutudaki 18W şarj cihazı 30 dakikada pili 0’dan %25’e çıkarabiliyor. Ancak tam şarj iki saatten fazla sürüyor. Burada kablosuz şarj ne yazık ki yok.

Redmi Note 10 5G, uygun fiyatlı bir telefon arayan ama aynı zamanda geleceğe yönelik 5G'yi de desteklesin diyenler için bir cihaz diyebiliriz.