Virüsle mücadelede alınan tedbirler büyük şehirlerde vaka sayılarını aşağıya çekerken, Adanolu’da bazı şehirlerden endişelendiren haberler geldi.

Havaların ısınmasıyla evde izolasyonu gevşeten vatandaşlar, maske, sosyal mesafe gibi hayati tedbirleri de ihmal edince vaka sayıları arttı. Batman, Kars, Uşak, Düzce, Gaziantep, Van, Adıyaman, Rize ve Zonguldak gibi illerde vaka sayıları alarm vermeye başladı. Bu iller için de sokağa çıkma yasağı kararı gelebilir.

9 vakadan 450 vakaya

Alınan önlem ve uygulanan yasaklara rağmen vaka sayısının arttığı illerin başında Batman geliyor. 3 Nisan’da 9 olarak açıklanan vaka sayısı büyük bir artışla bu hafta 450’ye kadar yükseldi. Batman Valisi Hulusi Şahin, kentte artan corona virüs vakalarına dikkati çekerek, radikal kararlar almak zorunda olduklarını ve Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı uygulanması için hükümete öneride bulunabileceklerini söyledi.

Uşak da kıpırdandı

Nüfusa göre koronavirüs vakasının en çok görüldüğü yerlerden biri olan Uşak’ta da manzara aynı. 2 Nisan’da 38 olarak kayıtlara geçen vaka sayısı son döneme yükselişe geçti. 367 bin nüfuslu kentte 2 bin 950 test yapıldı. Toplam vaka sayısının ise 441 olduğu açıklandı.

İftarlar bir arada

Rize de rehavete kapıldı. Sosyal mesafe ve kişisel izolasyonun ihlal edilmesi vakalarda artış gözlenmesine neden oldu. Rize İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ciddi anlamda düşen vaka sayılarının vatandaşların virüs tamamen yok olmuş gibi rehavete kapılmalarının neden olduğunu bu nedenle vakaların yeniden artış gösterdiğini söyledi.

Tepe, “Cenaze ve taziyelerde, il dışından acıyı paylaşmak için gelen insanlarımız ile çok sayıda kontrolsüz temas yaşanmış, iftar yemeklerinde yakın eş, dost, akraba birlikte aynı ortamda kurallara uyulmaksızın bulunulmuştur” dedi. Rize’de 4 Nisan’da 101 vaka vardı. Vakalar geçtiğimiz günlerde 58’e kadar inmişti.

Sokaklar hareketli

Mardin’in yumuşak karnı ise Nusaybin ilçesi oldu. Bugüne kadar 8 kişinin koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiği ilçede 50 kişi de pozitif vaka olarak kayıtlara geçti. 3 Nisan’da Mardin genelinde açıklanan vaka sayısı 50 iken, Nusaybin şimdi tek başına bu sayıyı solladı. 3 kırsal mahalle ve şehir merkezinde çok sayıda evde karantina uygulanıyor.

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