Türkiye Rekabet Kurumu Başkanlığına 20 uzman yardımcısı alınacak

Rekabet Kurumu Başkanlığına 20 uzman yardımcısı alınacak

Türkiye

Rekabet Kurumu Başkanlığına 20 uzman yardımcısı alınacak

Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak üzere 20 uzman yardımcısı alınacak. Peki, Rekabet Kurumu Başkanlığına başvurular nasıl yapılır? İşte başvuru süreci ve ilanın detayları…

15 Mart 2020, Pazar 16:11 Son Güncelleme:
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Rekabet Kurumunun personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, kurum, 10'u genel, 5'i hukuk, 5'i bilişim kadroları için olmak üzere yazılı ve sözlü sınavla 20 uzman yardımcısı alacak.

Başvuru yapacak adayların;

Genel kadrosu için; en az dört yıllık öğrenim veren yükseköğretim kurumlarının İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya İşletme Mühendisliği ya da Endüstri Mühendisliği bölümlerinden,

Rekabet Uzman Yardımcılığı Hukuk kadrosu için; Hukuk Fakültelerinden,

Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için; Bilgisayar Mühendisliği, İstatistik ve Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği bölümlerinden, ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından, mezun olmaları gerekiyor.

Başvurular 27 Mart’ta sona eriyor.

İlanın detayları için tıklayın 

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