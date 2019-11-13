İran’daki Mustafa Bilim ve Teknoloji Vakfı tarafından bilimin gelişimine katkıda bulunmak, İslam dünyasındaki akademisyen ve araştırmacılar arasındaki bilimsel ilişkileri teşvik etmek amacıyla verilen ödüller sahiplerini buldu.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ‘Mustafa Ödülü’, iyonosferik ve atmosferik fizik alanında gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalar ve bilime kattığı değer nedeniyle Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan’a verildi.

Rektör İnan, bilimsel anlamda dünyanın yeni bir çağa adım attığı bir dönemde, İslam dünyasının bilime katkılarını destekleyen önemli bir ödüle layık görülmekten büyük gurur duyduğunu söyledi.