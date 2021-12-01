Türkiye Renas Ermeğan ile Nevzat Durmuş etkisiz hale getirildi! Çukur eylemlerini planlamıştılar

Renas Ermeğan ile Nevzat Durmuş etkisiz hale getirildi! Çukur eylemlerini planlamıştılar

Türkiye

Renas Ermeğan ile Nevzat Durmuş etkisiz hale getirildi! Çukur eylemlerini planlamıştılar

2015'teki çukur eylemlerinin planlayıcılarından Renas Ermeğan ile Nevzat Durmuş etkisiz hale getirildi. PKK/KCK'lı teröristler MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

01 Aralık 2021, Çarşamba 12:33 Son Güncelleme:
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 Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, Irak'ın kuzeyinde operasyonlarına devam ediyor. Son gerçekleştirilen operasyonda, PKK/KCK'lı 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Teröristlerin, PKK/KCK'nın 'şehir yapılanması' olan YPS mensupları 'Gelhat' kod adlı Renas Ermeğan ve 'Merhas' kod adlı Nevzat Durmuş olduğu tespit edildi.


Nokta atışı operasyon ile etkisiz hale getirilen terörist Ermeğan'ın, 2015'te Şırnak Cizre ve Silopi'de gerçekleştirilen çukur eylemlerinde, güvenlik güçlerine karşı çok sayıda eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu öğrenildi. Terörist Nevzat Durmuş'un da örgütün 2015'te Şırnak Beytüşşebap'ta düzenlediği saldırının hazırlığı ve tamamlanmasında aktif yer aldığı, örgütün Suriye-Irak arasındaki aktarım faaliyetlerinin koordinasyonunu sağladığı tespit edildi.



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