Renault hız limitini saatte 180 kilometrenin üzerine çıkarmayacak

Renault Grubu tarafından yapılan açıklamada, trafik kazalarının sayısını azaltmak için önlemler alındığı bildirildi.

Alınacak önlemler kapsamında Renault, Dacia markası da dahil olmak üzere yeni model otomobillerinde azami hızın saatte 180 kilometrenin üzerine çıkamayacağını duyurdu.

Renault ayrıca, piyasaya sürülecek olan araçlarda bulunması planlanan ve kaza tahmin sensörünü de içeren 'sürücü destek sisteminin' tanıtımını yaptı.

Öte yandan alınan kararın 2022 yılında satışa sunulacak olan tamamen elektrikli Megane'da da uygulanacağı belirtildi.