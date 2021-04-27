Renault hız limitini saatte 180 kilometrenin üzerine çıkarmayacak
Volvo'nun yeni model araçlarında azami hız limitini saatte 180 kilometreye sabitlemesinin ardından Fransız araç üreticisi Renault'dan da aynı karar geldi.
27 Nisan 2021, Salı 11:02 Son Güncelleme:
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Renault Grubu tarafından yapılan açıklamada, trafik kazalarının sayısını azaltmak için önlemler alındığı bildirildi.
Alınacak önlemler kapsamında Renault, Dacia markası da dahil olmak üzere yeni model otomobillerinde azami hızın saatte 180 kilometrenin üzerine çıkamayacağını duyurdu.
Renault ayrıca, piyasaya sürülecek olan araçlarda bulunması planlanan ve kaza tahmin sensörünü de içeren 'sürücü destek sisteminin' tanıtımını yaptı.
Öte yandan alınan kararın 2022 yılında satışa sunulacak olan tamamen elektrikli Megane'da da uygulanacağı belirtildi.