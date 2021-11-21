Rengarenk bilgiler

Çiçekler ortaya çıkmadan önce dünyada sadece eğrelti otları ve ağaçlar vardı.

Dünyada çiçek açan 400 binden fazla bitki var. Birçok da keşfedilmemiş tür... Keşfedilenlerden 35 bini gül türü...

Birkaç yüzyıl önce Hollanda’da laleler altından daha değerliydi.

Brokoli, karnabahar ve enginar sebze olarak biliniyor ama aslında çiçek türüdür.

Zambaklar güzel olsa da kediler için hayli zehirlidirler.

Ortancaların rengini, toprağın asit seviyesi belirler. Toprak az asitliyse çiçek pembe; çok asitliyse mavi olur.

Bilim insanları bir Buz Devri sincabı tarafından gömülen tohumları kullanarak Sibirya’da 32 bin yıllık bir Arktik çiçeğini diriltmeyi başardı.

Bazı çiçekler, yalnızca bir arı vızıltısını hissettiklerinde polen salgılar.

Bitkileri yeşil yapan pigment olan klorofil, hayalet çiçeğinde yoktur. Bu nedenle çiçek, hayalet gibi beyazdır.

Vazodaki suya biraz şeker veya narenciye sodası eklemek kesme çiçekleri daha uzun süre taze tutmaya yardımcı olur.

Beyaz çiçekler renkli olanlardan daha güçlü kokar.

Çiçek türlerinin yüzde 25’i yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. 1750’lerden bu yana yaklaşık 571 çiçek türünün neslinin tükendiği tahmin ediliyor.

Güllerin güzel kokusu, taç yapraklarındaki mikroskobik parfüm bezlerinden gelir. Gül yağı yapmak çok pahalı ve emek gerektiren bir iştir. Beş mililitre yağ yapmak için 250 bin gül yaprağı gerekir.

Karahindiba A ve C vitaminlerinin yanı sıra demir, kalsiyum ve potasyum kaynağıdır.

ÇİÇEK GİBİ DAYANIŞMA

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