Rengimi tahmin et (Oyun)

MALZEMELER

Şeffaf plastik bardak. Mavi- Sarı- Kırmızı asetat kalemi (Tükenmez kalem plastik bardağa tutunamayacağı için her yerinize bulaşabilir. Asetat kalemi bu açıdan daha iyi bir seçenektir.)

NASIL OYNANIR?

Şeffaf bardakların her birini bu 3 ana renkten biri ile boyayın. Renklerin birbiri ile karışımından hangi renkler oluşabileceğini çocuğunuzdan tahmin etmesini isteyin. Doğru tahmin edip edemediğini anlamak için karşılaştırdığınız renklerin bardaklarını iç içe geçirin ve ne renk oluştuğunu gözlemleyin.