Renkler duygularımızı etkiliyor

Tutkunun rengi

Kırmızı, aşk, coşku ve tutkunun rengidir. Arzularınızı ve özgüveninizi artırır, yaşam enerjinizi yükseltir, heyecanlandırır, metobalizmayı hızlandırır. Fiziksel olarak halsiz, yorgun, tükenmiş, üşüyen kişiler için vazgeçilmez bir renktir.

Turuncu

Neşenin rengi

Çekim gücü en yüksek renktir. Hayatınıza keyif ve neşe katar. Tekdüze yaşantınızı yeniden şekillendirir. Espri anlayışınızı yükseltir. Daha çok gülüp, daha çok kahkaha atıp, hayata sıkı sıkıya bağlanırsınız. Hayat dolu bir enerji verirken, azalan enerjiyi yükseltir.

Mutluluğun rengi

Yaşamdan daha çok zevk almamızı sağlayan güneşin rengidir. Zeka ve zihin faaliyetlerinin rengidir. Odaklanmayı kolaylaştırır ve zihin fonksiyonlarını hareketlendirir. Konsantrasyonunuzu artırır, kolay öğrenir, kolay unutmazsınız. Yaşam gücünüzü yükseltir, sindirim ve sinir sisteminizi olumlu yönde etkiler.

Yeşil

Dengenin rengi

Yeşil, sarı renk ile mavi rengin birleşiminden oluşur. Doğada en çok bulunan yeşil renk ne sıcak ne soğuk renk kategorisine girer; aslında nötr renktir. Bu sebeple hayatınızı dengelemeye çok yardımcı olur. Gözlerinizi dinlendirirken, sizi rahatlatır, gevşetir, sevgi enerjisini yükseltir.

Mavi

Şifanın rengi

Duygusal rahatlama, huzur, barış rengidir. Stres atıcı özellik taşır. Gerçeklik, güzellik, özgürlük, derinlik, sabır duygularını artırır. Asalet ve soyluluğu temsil eder. El becerilerini artırır. İradeyi güçlendirir, kendi hakkınızı aramaya teşvik eder. Mavi renk ruhun şifa kaynağıdır.

Mor

Bilgeliğin rengi

Mor, bilgelik, alçak gönüllülüğün rengidir. Egolarımızı kaldırır, beni biz yapar. Size ilham verirken, yaratıcı düşüncelerinizin gelişmesine katkıda bulunur. Ortama rahatlama ve huzur getirir. Mor, sinirleri yatıştırıp zihinsel ve duygusal dengeyi sağlar.

Kahverengi

Sadeliğin rengi

Kahverengi hızlı hareket, hedef, sadelik, kolaylık, gelenek ve göreneklere bağlılığı temsil eder. Şüpheden uzaklaştırır. Yeryüzünün ve toprağın görünen yüzüdür. Kahverengi ortamlar rahatlık, güven ve bedensel huzur sağlar. Verimliliği temsil eder. Zorluklarla başa çıkarken sizi korumaya alır.

Asaletin rengi

Beyaz asil bir ruh halini simgeler. Beyaz, temizlik-saflığın, açıklığın, doğruluğun, dürüstlüğün, iyi niyetin, istikrarın ve sürekliliğin yanında kendi halinde davranmayı temsil eder. İnsana asalet aşılar. İçten ve karşılıksız sevginin sembolüdür.

Aşkın ve sevginin rengi

Pembe ve tonları; sevgi, şefkat, uyum, yumuşaklık, şirinlik ve sevecenlik rengidir. Sevme ve sevebilme kapasitesini artırır. Saflığın ve masumiyetin rengi olmasından dolayı anne sevgisinin gerçek rengidir. Kişiye kendini özel hissettirir. Ortamdan gerginlikleri alır.





; Bu Video

İlgini

Çekebilir

Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.