Renkli çemberler oyunu | 3 yaş ve üzeri çocuklar için oyunlar

Renkli çemberler oyunu çocuğun dikkat gelişimini destekler.

MALZEMELER

Karton, kâğıt havlu rulosu ve keçeli kalemler. Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

Renkleri pekiştirmeye ne dersiniz? Hadi başlayalım! Öncelikle çocuğunuzla birlikte bir karton üzerine aynı boyutlarda rengârenk çemberler çiziniz. Sonrasında kaç farklı çember çizdiyseniz o kadar parça rulodan kesmeniz gerekmektedir. Kestiğiniz parçaların alt kısmını çemberlerde kullandığınız farklı renklere boyayınız. Çocuğunuzdan çemberlerin üzerlerine renklerine eşleşecek şekilde rulo parçalarını yerleştirmesini isteyiniz.