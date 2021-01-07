Renkli domates soslu gnocchi nasıl yapılır? Renkli domates soslu gnocchi tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programında bugün gelinler renkli domates soslu gnocchi için kıyasıya mücadele ettiler. Seyirciler ise renkli domates soslu gnocchi nasıl yapılır merak ediyor. Renkli domates soslu gnocchi tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
07 Ocak 2021, Perşembe 14:23 Son Güncelleme:
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Renkli domates soslu gnocchi tarifi
Renkli domates soslu gnocchi malzemeleri
- 500 gram gnocchi
- 400 gram domates
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 soğan
- 1 kırmızı biber
- 1 diş sarımsak
- Kekik
- 3 yemek kaşığı kıyılmış fesleğen
- Tuz
- Karabiber
- 125 gram mozarella peyniri
Renkli domates soslu gnocchi yapılışı
Soğan ve biberi küp şeklinde doğrayın. Zeytinyağında 3 dakika kavurun. Sarımsağı rendeleyerek ekleyin. Domateslerin kabuklarını soyun ve küp şeklinde doğradıktan sonra soğanlara ilave edin. Tuz, karabiber ile tatlandırın. Kısık ateşte 10 dakika pişirin. Gnocchi’leri makarna gibi tuzlu suda haşlayıp süzün ve domatesli karışıma ekleyin. Fesleğen ilave edin. Bir fırın kabına aktarın ve üzerine mozarella peynir dilimleri yerleştirin. 200 dereceye ayarlı fırında peynir eriyinceye kadar pişirip, kekik serpiştirerek sıcak servis yapın.