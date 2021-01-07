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Renkli domates soslu gnocchi tarifi

Renkli domates soslu gnocchi malzemeleri

500 gram gnocchi

400 gram domates

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 soğan

1 kırmızı biber

1 diş sarımsak

Kekik

3 yemek kaşığı kıyılmış fesleğen

Tuz

Karabiber

125 gram mozarella peyniri

Renkli domates soslu gnocchi yapılışı

Soğan ve biberi küp şeklinde doğrayın. Zeytinyağında 3 dakika kavurun. Sarımsağı rendeleyerek ekleyin. Domateslerin kabuklarını soyun ve küp şeklinde doğradıktan sonra soğanlara ilave edin. Tuz, karabiber ile tatlandırın. Kısık ateşte 10 dakika pişirin. Gnocchi’leri makarna gibi tuzlu suda haşlayıp süzün ve domatesli karışıma ekleyin. Fesleğen ilave edin. Bir fırın kabına aktarın ve üzerine mozarella peynir dilimleri yerleştirin. 200 dereceye ayarlı fırında peynir eriyinceye kadar pişirip, kekik serpiştirerek sıcak servis yapın.



