Renkli yağ damlaları deneyi | Çocuklar için oyunlar

MALZEMELER

Şeffaf bardaklar

Biraz yağ

Biraz su

Gıda boyası

Pipetler

NASIL OYNANIR?

Şeffaf bardakların içerisine yarısı kadar su koyun ve üzerlerine farklı renklerdeki gıda boyalarını döküp karıştırın. Daha sonra her bardağa bir pipet koyun. Başka bir bardağa yarısı kadar yağ koyun ve çocuğunuzdan renkli suları pipet yardımı ile yağın içerisine damlatmasını isteyin. Su ve yağ birbirine karışmayacağı için oluşacak görüntüyü keyifle izleyebilirsiniz.



