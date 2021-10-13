Etkinlik Rehberi Renkli yağ damlaları deneyi | Çocuklar için oyunlar

Renkli yağ damlaları deneyi | Çocuklar için oyunlar

Etkinlik Rehberi

Renkli yağ damlaları deneyi | Çocuklar için oyunlar

Bu deney ile çocuğunuz neden-sonuç ilişkisi kurabilmeyi öğrenecektir.

13 Ekim 2021, Çarşamba 11:48 Son Güncelleme:
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MALZEMELER

  • Şeffaf bardaklar
  • Biraz yağ
  • Biraz su
  • Gıda boyası
  • Pipetler

NASIL OYNANIR?

Şeffaf bardakların içerisine yarısı kadar su koyun ve üzerlerine farklı renklerdeki gıda boyalarını döküp karıştırın. Daha sonra her bardağa bir pipet koyun. Başka bir bardağa yarısı kadar yağ koyun ve çocuğunuzdan renkli suları pipet yardımı ile yağın içerisine damlatmasını isteyin. Su ve yağ birbirine karışmayacağı için oluşacak görüntüyü keyifle izleyebilirsiniz.

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