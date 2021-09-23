Renkli zıp zıp (Oyun)
Bu renkli oyun eğlendirirken aynı zamanda renkleri tanıma, dikkat konsantrasyon ve hızlı düşünebilme becerilerinin gelişimine yardımcı olacak.
23 Eylül 2021, Perşembe 13:03 Son Güncelleme:
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MALZEMELER
Renkli A4 kâğıtları.
NASIL OYNANIR?
Renkli kâğıtları aralarında zıplama mesafesi olabilecek kadar boşluklar ile koridorunuz boyunca gelişigüzel yapıştırın. Çocuğunuz kâğıtların üzerine zıplarken aynı zamanda kâğıtların renklerini söylemeli. En kısa sürede parkuru tamamlayan en çok puanı alır. çıkarttıkları sesten ne olduklarını tahmin etmesini isteyin.
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