Renkli zıp zıp (Oyun)

MALZEMELER

Renkli A4 kâğıtları.

NASIL OYNANIR?

Renkli kâğıtları aralarında zıplama mesafesi olabilecek kadar boşluklar ile koridorunuz boyunca gelişigüzel yapıştırın. Çocuğunuz kâğıtların üzerine zıplarken aynı zamanda kâğıtların renklerini söylemeli. En kısa sürede parkuru tamamlayan en çok puanı alır. çıkarttıkları sesten ne olduklarını tahmin etmesini isteyin.