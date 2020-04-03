Resident Evil 3 Steam’deki yerini aldı - İşte istenen özellikler ve fiyatı
Capcom'un uzun zamandır beklenen yeni oyunu Resident Evil 3, Steam'deki yerini aldı. Peki Resident Evil 3 sistem gereksinimleri neler ve oyunu fiyatı ne kadar?
03 Nisan 2020, Cuma 14:10 Son Güncelleme:
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Resident Evil 3, Steam'de resmen yayınlandı. Oyunseverler, artık yeni Resident Evil macerasına dahil olabilecekler.
Oyundan kısaca bahsetmek gerekirse Jill Valentine, Umbrella'nın uyguladığı vahşete tanıklık eden Raccoon City'de kalan son insanlardan biridir. Umbrella onu durdurmak için büyük gizli silahı Nemesis'i kullanıyor. Ayrıca yeni bir 1'e karşı 4 çevrimiçi çok oyunculu oyun olan Resident Evil Resistance'ı içeriyor.
Resident Evil 3 sistem gereksinimleri neler?
Minimum:
İşlemci: Intel Core i5-4460 ya da AMD FX-6300
RAM: 8 GB
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 760 ya da AMD Radeon R7 260x
Depolama Alanı: 45 GB
DirectX: Sürüm 11
İşletim Sistemi: Windows 7 / 8.1 / 10
Tavsiye Edilen:
İşlemci: Intel Core i7-3770 ya da AMD FX-9590
RAM: 8 GB
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 ya da AMD Radeon™ RX 480
Depolama Alanı: 45 GB
DirectX: Sürüm 12
İşletim Sistemi: Windows 10
Resident Evil 3 fiyatı ne kadar?
Capcom, Resident Evil 3'ü Steam üzerinde iki farklı şekilde satışa sunuyor. Bunlardan bir tanesi Resident Evil 3'ü diğeri ise hem Resident Evil 3'ü hem de Resident Evil: 2'yi içeriyor. Sadece Resident Evil 3'e sahip olmak isterseniz 259 TL, her iki oyuna da sahip olmak isterseniz de 348.50 TL ödemeniz gerekiyor.