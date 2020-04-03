Resident Evil 3, Steam'de resmen yayınlandı. Oyunseverler, artık yeni Resident Evil macerasına dahil olabilecekler.

Oyundan kısaca bahsetmek gerekirse Jill Valentine, Umbrella'nın uyguladığı vahşete tanıklık eden Raccoon City'de kalan son insanlardan biridir. Umbrella onu durdurmak için büyük gizli silahı Nemesis'i kullanıyor. Ayrıca yeni bir 1'e karşı 4 çevrimiçi çok oyunculu oyun olan Resident Evil Resistance'ı içeriyor.

Resident Evil 3 sistem gereksinimleri neler?

Minimum:

İşlemci: Intel Core i5-4460 ya da AMD FX-6300

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 760 ya da AMD Radeon R7 260x

Depolama Alanı: 45 GB

DirectX: Sürüm 11

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8.1 / 10

Tavsiye Edilen:

İşlemci: Intel Core i7-3770 ya da AMD FX-9590

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 ya da AMD Radeon™ RX 480

Depolama Alanı: 45 GB

DirectX: Sürüm 12

İşletim Sistemi: Windows 10

Resident Evil 3 fiyatı ne kadar?

Capcom, Resident Evil 3'ü Steam üzerinde iki farklı şekilde satışa sunuyor. Bunlardan bir tanesi Resident Evil 3'ü diğeri ise hem Resident Evil 3'ü hem de Resident Evil: 2'yi içeriyor. Sadece Resident Evil 3'e sahip olmak isterseniz 259 TL, her iki oyuna da sahip olmak isterseniz de 348.50 TL ödemeniz gerekiyor.



