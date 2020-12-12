Basın İlan Kurumu aracılığıyla gazetelerde yayınlatılan resmi ilanların çevrimiçi ortamda da duyurulmasıyla icra, ihale, tebligat ve personel alımı ilanlarının mümkün olduğunca çok sayıda potansiyel muhatabına ulaşması, hedef kitle ve kamuoyuna etkili bir şekilde şeffaflık prensibi çerçevesinde duyurulması ve rekabet ortamının sağlanması gibi gayeler hedeflenmekte.

Günümüz koşullarında teknolojinin sürekli ve hızlı değişimi, ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda yeni mevzuat düzenlemelerini de beraberinde getirmektedir. Resmi İlan Yönetmeliğinin 29 ’uncu maddesinde daha önce yapılan değişiklikle, uzun yıllardır gazetelerde yayınlanan resmi ilanlar gazetelerin çevrimiçi yayınlarına taşınmıştı. Aynı Yönetmeliğin ek gösterge şartları başlıklı 73’üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (ğ) bentlerindeki düzenlemelerle gazetelerin çevrimiçi yayınlarına yönelik bazı kriterler getirilerek bu kriterleri yerine getiren gazetelere daha fazla resmi ilandan yararlanma hakkı verildi.

Bu düzenlemelerin yanında, gazetelerde yayınlatılan resmi ilanlardan kamuoyunun ilgisini çekebilecek nitelikte olan ve haber değeri taşıyanlar, Kurumun ilan portalının manşet alanında duyurulmaya başlandı. Bu uygulamalardan olumlu geri dönüşler alınması üzerine, gazetelerin resmi ilanları haberleştirmeleri ve kendilerine ait çevrimiçi yayınlarda yer vermelerinin yanı sıra sosyal medya hesaplarında da paylaşmaları sayesinde resmi ilanlara olan ilgi ve farkındalık her geçen gün artmaya devam ediyor.

Basın İlan Kurumu Genel Kurulunun 18 Kasım 2020 tarihli toplantısında Resmi İlan Yönetmeliğinin 73’üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yapılan değişiklikle, Kurum ilan portalı ilan.gov.tr dijital pano (widget) uygulamasına kendi internet (haber) sitesinin ana sayfasında görünür alanda yer veren ve ilan portalından Kurum Genel Müdürlüğünün belirleyeceği ilanlardan en az üç farklı ilanı kaynak göstererek her gün kendisine ait internet (haber) sitesinde Kurum Genel Müdürlüğünün belirleyeceği şekilde kullanıp ilan portalındaki ilgili ilanın linkini koyan gazetelere esas göstergelerine 1/6 oranında ek gösterge verilmesi kararlaştırıldı.

Yönetmelik değişikliği, Kurum ve ilgili gazetelerin konuyla alakalı yapacağı hazırlıklar sebebiyle 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecek.