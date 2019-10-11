Müge Dağıstanlı/ POSTA

Ressam Serra Erdoğan, defilenin düzenlendiği Zorlu PSM’nin kapısında “Bu koleksiyon benden izin alınmadan hazırlandı. Yelda Aslan tablolarımı çaldı. İznim yok. Şık elbiseler yapmış, ama şık düşünmemiş. Çünkü hırsızlık var” dedi.

'Bu iş savcılıkta bitecek'

Kapıdan alınmayan Serra Erdoğan “Bu iş savcılıkta bitecek” diye tepki gösterdi.

'Koreograf kabul etmeyince kriz çıkardı'

Tasarımcı Yelda Aslan ise kendisini şöyle savundu:

“Tablolarını mankenlerin taşımasını istedi. Oysa ki bunu baştan şart koşmamıştı. Son anda söyledi. Koreograf bunu kabul etmeyince kriz çıkardı.”

'Eşimin ortak arkadaşları sayesinde tanıştık'

Yelda Aslan, daha önce POSTA yazarı Yasemin Candemir'e verdiği röportajda Serra Erdoğan hakkında şu cümleleri kurmuştu:

"Serra Erdoğan ile eşimin ortak arkadaşları sayesinde tanıştık. Sohbet ederken ikimizin de ortak noktasının tarih olduğunu fark ettik. Benim daha önce tasarladığım ‘Modern-Historical’ adlı koleksiyonumda kullandığım çini desenleri de Serra’nın dikkatini çekmiş. Kendisinin de ‘Göbeklitepe’ üzerine çizdiği desen ve tabloları bana göstermesiyle ikimizi de içine alan bir yolculuğa başladık. Koleksiyon hazırlığı sürecinde de Serra’nın tasarımlarında bana ilham veren ‘Göbeklitepe’ desenlerini koleksiyonuma entegre ettim. Böylelikle benim tasarımcı yönüm Serra’nın sanatsal yönüyle birleşerek, hayranlık uyandıran “12 bin-Göbeklitepe” Koleksiyonu ile Göbeklitepe’nin yeniden hayat bulmasını sağladı."





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