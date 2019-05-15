Restoranın altında Bizans döneminden kalma yapı bulundu

Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ekipleri, bir bildirim üzerine Zindanaltı mevkisinde bir restoranın altında tarihi tonozlu bir yapıyı tespit etti.

TARİHİ ZİNDAN

Horasan harçlı tuğla örülü yapının, kot farkına göre aşağıda kalması ve girişinin kontrollü olarak üstte olması nedeniyle zindan olabileceği tahmininde bulunuldu.

Kaleiçi sur hattına yakın Bizans döneminden kaldığı düşünülen yapının inceleme sonunda kullanım amacı ve dönemi net olarak ortaya konacak.

Yapının dehlizlerle başka yapılara bağlantısının olup olmadığı yapılacak kazı sonrası belirlenecek.

AA