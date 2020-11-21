Türkiye Restoranların önünde yiyecek kalabalığı oluştu

Restoranların önünde yiyecek kalabalığı oluştu

Türkiye

Restoranların önünde yiyecek kalabalığı oluştu

Corona virüs salgını nedeniyle alınan yeni tedbirler arasında restoran, cafe ve lokantalarda oturma düzenleri kaldırıldı. Yasağın ilk günü İstiklal Caddesi'nde lokantalardan yiyecek alanlar büfelerin önünde yere çökerek yemeklerini yedi.

21 Kasım 2020, Cumartesi 16:58 Son Güncelleme:
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Yeni kısıtlamalar kapsamında restoranlar içeriye müşteri almayıp sadece gel al ve paket servisi yaparak hizmet veriyor. Taksim Meydanı'ndaki lokantadan yiyecek alanlar büfelerin önünden ayrılmayıp yemeklerini sokakta ve yere çökerek yerken kalabalık oluşturdu. 

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Beyoğlu Taksim Meydanı'ndaki dönerciler sadece gel al ve paket servisi yaparak hizmet veriyor. Buradaki büfelerden yiyecek, içecek alan kişiler dükkanlarda oturamadığı için ellerindeki yiyecekleri dükkan önünde yerken kalabalık oluştu. Bazı kişilerin de dükkan önünde yere çökerek yemek yedikleri görüldü. Çalışanların uyarısına rağmen uzaklaşmayan kişiler sosyal mesafe kuralına da aldırış etmedi. 

DHA

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