İranlı bir yetkili, ABD Başkanı Donald Trump’ın Umman aracılığıyla dün mesaj gönderdiğini ve mesajda İran’a saldıracakları tehdidinde bulunduğunu söyledi. Reuters haber ajansının duyurduğu haberde, Trump'ın savaş değil müzakare talep ettiği, müzakerelere başlamak için süre verdiği ve mesajına cevap için süre tanıdığı belirtildi.

Tahran yönetimi Trump'ı saldırının uluslararası sonuçları konusunda uyardı. İran, Hamaney'in müzakerelere karşı olduğunu ancak mesajın Hamaney'e iletileceğini söyledi.

İran ayrıca, "ABD'nin herhangi bir askeri müdahalesinin bölgesel ve uluslararası sonuçları olacaktır" dedi.

İRAN'DAN YENİ AÇIKLAMA

İran ayrıca İsviçre Büyükelçisi'ne, İran'a karşı düzenlenecek her türlü askeri müdahalenin sonuçlarından ABD'nin sorumlu olacağını iletti.

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, adı açıklanmayan bazı üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik bir saldırı kararından son anda vazgeçtiğini iddia etmişti.

NYT'nin, "Trump, İran'a hava saldırısına onay verdi, sonra aniden vazgeçti" başlıklı haberinde, Amerikalı askeri ve diplomatik yetkililerin, ABD yerel saatiyle 19:00'a kadar İran'a ait bazı radar ve füze bataryalarının vurulmasını bekledikleri, Trump'ın kararından vazgeçmesi sonucunda bunun gerçekleşmediği ifade edilmişti.