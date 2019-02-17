Reynmen 130 bin TL istedi!

'Reynmen'in 25 Ocak'ta çıkan 'Derdim Olsun' şarkısı YouTube'da 112 milyon kez izlendi. Yurt dışından gelen konser teklifi için 130 bin TL istedi

17 Şubat 2019, Pazar 10:07 Son Güncelleme:
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Reynmen 130 bin TL istedi!

'Reynmen' lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş'ın 25 Ocak'ta çıkan 'Derdim Olsun' adlı rap-arabesk tarzındaki şarkısı YouTube'da 112 milyon kez görüntülenerek rekora imza attı.

Yurt dışından konser teklifleri alan 'Reynmen'in tek bir şarkı söylemek için 22 bin Euro (130 bin TL) istediği iddia edildi.

Şimdiden 3 kulüple anlaşma imzalayan Reynmen 2 kişilik ekibini de yanında istiyor.Uçak seyahatlerinde business-class biletini de şart koşuyor.

Haberin fotoğrafları için tıklayınReynmen: 100 milyon izlendiğim için özür dilerim



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