Reynmen 130 bin TL istedi!

'Reynmen' lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş'ın 25 Ocak'ta çıkan 'Derdim Olsun' adlı rap-arabesk tarzındaki şarkısı YouTube'da 112 milyon kez görüntülenerek rekora imza attı.

Yurt dışından konser teklifleri alan 'Reynmen'in tek bir şarkı söylemek için 22 bin Euro (130 bin TL) istediği iddia edildi.

Şimdiden 3 kulüple anlaşma imzalayan Reynmen 2 kişilik ekibini de yanında istiyor.Uçak seyahatlerinde business-class biletini de şart koşuyor.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Reynmen: 100 milyon izlendiğim için özür dilerim







