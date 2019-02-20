25 Ocak'ta yayınladığı 'Derdim Olsun' klibi ile rekor kırmış ve ilk günde 6 milyon izlenmeye ulaşmıştı. Klibinin bir kısa filmden çalıntı olduğu iddiaları da ortaya atılmıştı. Reynmen ise klipteki bazı sahnelerde esinlenme olduğunu söylemişti. Ancak her şey bununla da bitmedi.

Son günlerde YouTube'deki izlenmenin sahte olduğu öne sürülmeye başlamış Reynmen ise iddiaları sosyal medya hesabından ti'ye almıştı.

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ŞARKIYI YOUTUBE'DAN SİLDİ

Reynmen Instagram hesabından yaptığı son paylaşım ile sevenlerini hayal kırıklığına uğrattı.

Reynmen şarkısını YouTube'dan kendi kararıyla kaldırdığını şu sözlerle açıkladı:

"Yok bottan silindi, yok ondan bundan silindi... Yoo gayet de ben kaldırdım. 200 milyonluk parçam da olmayı versin. Hayatıma mal oldu. Derdim oldu. İstemiyorum! Bugün bu şarkıyla gelmedim buraya, yarın da o şarkıyla var olmayız... Hadi bakayım!"

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