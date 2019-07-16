Reynmen, kendisini eleştirenlere küfretti!

Reynmen'in yeni şarkısı Ela, ilk gün 18 milyon şu ana kadar toplamda ise 33 milyon kez tıklanarak rekora imza attı. Reynmen, tıklanma oranlarına inanmayan Işın Karaca'ya isim vermeden gönderme yaptı.

Instastory'den takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Reynmen, ''Şarkıların milyon izlendi ve ünlülerin iyi ve kötü tepkilerine ne demek istiyorsun?'' sorusuna "Hepsine çok teşekkür ederim. Yorumları benim için çok değerli iyi veya kötü. Ama bazı or..." dedi.

"EZİKÇE GELİYOR"

Reynmen "Yaşça büyük sanatçıların başarısını tebrik etmek yerine eleştirmelerine ne diyorsun" sorusuna ise "Buna üzülüyorum çünkü yıllarca muhafaza etmiş ve ismini korumaya çalışmış bir şekilde. Herkesten ve her şeyden hatta ezik olduğunu düşündüğü benimle bile adını yan yana getirip bir şeyler konuşulması bana çok ezikçe geliyor.'' diye yanıtladı.

''PİYASA O KADAR ELİNDE''

Işın Karaca sosyal medyada Reynmen'e ''Tebriğe şayan, tarihte bir ilk! İzlenmeden beğenilen şarkı yapmışlar. Vallahi de billahi de tebrik ediyorum. Düşünsenize dinlenmeden beğeniliyorsun, piyasa o kadar elinde!'' sözleriyle laf atmıştı.

KAZANDIĞI PARA İLE NE YAPACAK?

Reymen bir takipçisinin "Ela'dan kazandığın parayı ne yapacaksın?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

''YouTube gelirlerini 3 farklı vakıfa, 3 farklı hayır kurumuna bağışlayacağımı söylemiştim. Onlar geldikçe sizinle paylaşacağım. Bu para mevzusuna çok takılıyorsunuz.

Ben anlamıyorum. Bir işi gerçekten severek yapıyorsanız para zaten size bir şekilde geliyor. Parayı kovalamanıza gerek yok. Severek yaptığınız işte para zaten sizi kendiliğinden buluyor. Çok kasmayın.''

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