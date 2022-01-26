Magazin Ricky Gervais Oscar'ı hangi şartla parasız sunabilir?

Ricky Gervais Oscar'ı hangi şartla parasız sunabilir?

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Ricky Gervais Oscar'ı hangi şartla parasız sunabilir?

2022 Oscar Ödülleri'nin sunucusu olması için ön plana çıkan ünlü isimlerden biri Ricky Gervais . Peki ünlü komedyenin Oscar'ı hangi şartla parasız bile sunabileceğini söyledi? İşte detaylar...

26 Ocak 2022, Çarşamba 15:20 Son Güncelleme:
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2022 Oscar Ödülleri, üç yıl aranın ardından yeniden sunucuyla gerçekleştirilecek. Bu duyuru, Oscar’da kimin sunucu olabileceği tartışmalarını fitilledi. Başlarda öne çıkan isim Örümcek Adam'ın yıldızı Tom Holland oldu. Ancak son yıllarda üst üste reytinglerde beklentinin altında kalan Oscar töreni için son zamanlarda Ricky Gervais ismi konuşulmaya başladı.

İngiliz oyuncu, komedyen, yazar ve yönetmen daha önce beş kez sunduğu Altın Küre Ödülleri’nin her birinde sivri diliyle adından söz ettirmişti.

REYTİNGLERİ ARTIRIYORDU

Her şeye ve herkese neredeyse ağzına geldiğini canlı yayında sansürsüz olarak söyleyen, yeri geldiğinde ödül alanlarla acımasızca dalga geçen Gervais, haliyle ödül töreninin de reytinglerini artırıyordu. İşte tam da bu nedenle Oscar organizatörleri, Gervais’i bir sunucu olarak düşünmeye başladı. Gervais seçeneğinin masada olması, reytinglerde son zamanların en yüksek rakamına ulaşma şansı yaratabilir.

NTV’nin aktardığına göre Gervais, son olarak ABC’de katıldığı The View adlı programda, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, kendi esprilerini yazmasına izin verir ve sansür uygulamayacağına söz verirse töreni sunabileceğini yineleyerek bir ekleme yaptı. 


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